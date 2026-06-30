حركة الناصريين المستقلين - المرابطون: للتكاتف واللُّحمة حفاظًا على وطننا لبنان

عقدت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون اجتماعها الدوري، برئاسة أمين الهيئة العميد مصطفى حمدان، وأصدرت البيان التالي:



أولاً: يدعو المرابطون أهلنا اللبنانيين جميعاً إلى التكاتف واللحمة في سبيل الحفاظ على وطننا في هذه المرحلة المصيرية داخلياً وإقليمياً، كما يدعو المرابطون جميع القوى السياسية والقيادات الدينية للطوائف والمذاهب في لبنان إلى التروي والحكمة والعقلانية، في إدارة الواقع الشعبي اللبناني، والالتزام بما يصدرون من بيانات تدعو إلى الوحدة الوطنية بالفعل لا بالكلام فقط، لأن ما نشهده من انقسامات وسجالات سواء كانت على الإعلام المرئي والمسموع أو على ، ينذر بواقع خطر جداً، علينا جميعاً تجنبه ومكافحته بصدق وإيمان لنحفظ لبنان وطناً عربياً نهائياً لنا جميعاً.







ثانياً: يؤكد المرابطون أن الفلتان الأمني حيث ما كان في أرجاء الوطن اللبناني، وبالتحديد في شوارع ، قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، وليعلم الجميع أن تفجير الوضع الداخلي لأهداف مشبوهة لا يخدم إلا الاسرائيلي، وبالتالي فليتحمل كل فريق مسؤولية ما يفعله.

كما نؤكد أن من يريد أن يعبّر عن موقفه السياسي، بخطوات تنفيذية عليه أن يتّبع الاجراءات الشرعية القانونية الدستورية، وهذا متاح للجميع سواء اذا كان معارضاً للتفاوض المباشر أو الغير المباشر.

ونحن المرابطون نؤكد أن التفاوض الغير مباشر والمباشر هو تفاوض وإن اختلفت التسمية.

ثالثاً: يدعو المرابطون كافة الأجهزة الأمنية وبالتحديد قوى الأمن الداخلي، على تكثيف وجودها إلى جانب ، وخاصة في العاصمة بيروت، حيث أن ما يجري في شوارعها يتطلّب حزماً وحسماً أمنياً، كي لا تتطور الأمور باتجاهات تهدد الأمن الوطني اللبناني.

وهنا نتوجه بالتحية إلى جيشنا الوطني اللبناني الذي يقوم بواجبه، في حماية بلدنا من كل الأخطار المحدقة به.

رابعاً: يثمن المرابطون الموقف الوطني الكبير لرئيس دولة الرئيس نواف سلام، في دعوة كل اللبنانيين إلى الوقوف بصدق وأمانة واندفاع مع أهلنا النازحين الجنوبيين، للعودة إلى ديارهم بعزة وكرامة، والبدء بتأمين الأموال اللازمة لإعادة إعمار قراهم المدمرة في جنوبنا الأبي.

يدعو المرابطون إلى إنشاء هيئة عليا لإدارة أموال الإعمار، التي دعا إليها دولة الرئيس نواف سلام كل أصدقاء وأشقاء لبنان من أجل الاعمار في الجنوب، وبالتالي هذه الهيئة التي يجب أن يكون أعضاءها يتمتعون بالأخلاق والنزاهة والشفافية ، والحرص على المال العام بضمير وطني ومخافة بعكس الفاسدين والمفسدين علّة هذا الوطن اللبناني في المراحل السابقة.