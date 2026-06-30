حركة الناصريين المستقلين - المرابطون: للتكاتف واللُّحمة حفاظًا على وطننا لبنان

ثانياً: يؤكد المرابطون أن الفلتان الأمني حيث ما كان في أرجاء الوطن اللبناني، وبالتحديد في شوارع بيروت
، قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، وليعلم الجميع أن تفجير الوضع الداخلي لأهداف مشبوهة لا يخدم إلا العدو
الاسرائيلي، وبالتالي فليتحمل كل فريق مسؤولية ما يفعله.
كما نؤكد أن من يريد أن يعبّر عن موقفه السياسي، بخطوات تنفيذية عليه أن يتّبع الاجراءات الشرعية القانونية الدستورية، وهذا متاح للجميع سواء اذا كان معارضاً للتفاوض المباشر أو الغير المباشر.
ونحن المرابطون نؤكد أن التفاوض الغير مباشر والمباشر هو تفاوض وإن اختلفت التسمية.
ثالثاً: يدعو المرابطون كافة الأجهزة الأمنية وبالتحديد قوى الأمن الداخلي، على تكثيف وجودها إلى جانب الجيش اللبناني
، وخاصة في العاصمة بيروت، حيث أن ما يجري في شوارعها يتطلّب حزماً وحسماً أمنياً، كي لا تتطور الأمور باتجاهات تهدد الأمن الوطني اللبناني.
وهنا نتوجه بالتحية إلى جيشنا الوطني اللبناني الذي يقوم بواجبه، في حماية بلدنا لبنان
من كل الأخطار المحدقة به.
رابعاً: يثمن المرابطون الموقف الوطني الكبير لرئيس مجلس الوزراء
دولة الرئيس نواف سلام، في دعوة كل اللبنانيين إلى الوقوف بصدق وأمانة واندفاع وطني
مع أهلنا النازحين الجنوبيين، للعودة إلى ديارهم بعزة وكرامة، والبدء بتأمين الأموال اللازمة لإعادة إعمار قراهم المدمرة في جنوبنا الأبي.
يدعو المرابطون إلى إنشاء هيئة عليا لإدارة أموال الإعمار، التي دعا إليها دولة الرئيس نواف سلام كل أصدقاء وأشقاء لبنان من أجل الاعمار في الجنوب، وبالتالي هذه الهيئة التي يجب أن يكون أعضاءها يتمتعون بالأخلاق والنزاهة والشفافية ، والحرص على المال العام بضمير وطني ومخافة الله
بعكس الفاسدين والمفسدين علّة هذا الوطن اللبناني في المراحل السابقة.