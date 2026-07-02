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محليات

وزير الصحة قبيل جلسة مجلس الوزراء: اتفاق الإطار مرفوض شكلاً ومضموناً

2026-07-02 | 08:09
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وزير الصحة قبيل جلسة مجلس الوزراء: اتفاق الإطار مرفوض شكلاً ومضموناً
وزير الصحة قبيل جلسة مجلس الوزراء: اتفاق الإطار مرفوض شكلاً ومضموناً
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وزير الصحة قبيل جلسة مجلس الوزراء: اتفاق الإطار مرفوض شكلاً ومضموناً

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وزير العمل محمد حيدر: نؤكد رفضنا لاتفاق الإطار ولن نطالب بإدراجه من خارج جدول الاعمال لأننا لم نتسلم اي ورقة اتفاق
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل: نستقبل سوريا الجديدة ونتمنى فتح صفحة جديدة بين البلدين

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