تحذير من تسونامي بعد زلزال بقوة 7.3 في جنوب المكسيك

مصادر دبلوماسية للجديد: نقاشات تتناول سيناريوهات أمنية في منطقة بندر عباس من بينها احتمال تدخل أميركي في حال توسعت المواجهة واستمر تهديد الملاحة في مضيق هرمز

مصادر دبلوماسية للجديد: نقاشات تتناول سيناريوهات أمنية في منطقة بندر عباس من بينها احتمال تدخل أميركي في حال توسعت المواجهة واستمر تهديد الملاحة في مضيق هرمز