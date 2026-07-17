تحذير من تسونامي بعد زلزال بقوة 7.3 في جنوب المكسيك

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مصادر دبلوماسية للجديد: نقاشات تتناول سيناريوهات أمنية في منطقة بندر عباس من بينها احتمال تدخل أميركي في حال توسعت المواجهة واستمر تهديد الملاحة في مضيق هرمز
مصادر دبلوماسية للجديد: نقاشات تتناول سيناريوهات أمنية في منطقة بندر عباس من بينها احتمال تدخل أميركي في حال توسعت المواجهة واستمر تهديد الملاحة في مضيق هرمز
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