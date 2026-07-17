أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

تحذير من تسونامي بعد زلزال بقوة 7.3 في جنوب المكسيك

2026-07-17 | 12:14
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
تحذير من تسونامي بعد زلزال بقوة 7.3 في جنوب المكسيك
تحذير من تسونامي بعد زلزال بقوة 7.3 في جنوب المكسيك
مقالات ذات صلة
تحذير من تسونامي بعد زلزال بقوة 7.3 في جنوب المكسيك

محليات

تسونامي

زلزال

المكسيك

العودة الى الأعلى
Aljadeed
اتصالات مع الجيش.. هل يستجيب حزب الله؟ (الشرق الأوسط)
قرى غير محتلة.. لماذا وافق لبنان على هذه الخطوة؟ (اللواء)

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
مصادر دبلوماسية للجديد: لا قرار نهائي بعملية برية أميركية لكن التحضيرات العسكرية والخيارات المطروحة تعكس تصاعد المخاوف من توسع المواجهة
13:06
مصادر دبلوماسية للجديد: نقاشات تتناول سيناريوهات أمنية في منطقة بندر عباس من بينها احتمال تدخل أميركي في حال توسعت المواجهة واستمر تهديد الملاحة في مضيق هرمز
13:05
بين 2006 و2026.. الدوامة نفسها (التقرير الخاص في النشرة المسائية)
11:57
الجيش يوقف متورطًا باستشهاد 3 عسكريين في بعلبك
11:50
العفو العام.. من له ومن عليه؟ (تابعوا النشرة المسائية)
11:37
كيف نجح لبنان بفصل مسار التفاوض؟ (التفاصيل في النشرة المسائية)
11:21
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026