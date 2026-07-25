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محليات

من زوطر.. كيف تبدو عودة الأهالي؟ | بث مباشر

2026-07-25 | 03:23
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من زوطر.. كيف تبدو عودة الأهالي؟ | بث مباشر
من زوطر.. كيف تبدو عودة الأهالي؟ | بث مباشر


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من زوطر.. كيف تبدو عودة الأهالي؟ (فيديو)
بالفيديو - إطلاق 500 طائر حسّون في البرية اللبنانية

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بالفيديو - إطلاق 500 طائر حسّون في البرية اللبنانية
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بالفيديو - إطلاق 500 طائر حسّون في البرية اللبنانية

قامت وزارة الزراعة، بالتعاون مع بلدية يحفوفا وقوى الأمن الداخلي، بإطلاق أكثر من 500 طائر من طيور الحسون في بلدة يحفوفا، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الحياة البرية، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالطيور البرية. وتأتي هذه المبادرة تأكيدًا على أهمية إعادة الطيور إلى بيئتها الطبيعية وتعزيز التوازن البيئي، بما يسهم في الحفاظ على الثروة الطبيعية للأجيال القادمة.

02:32

بالفيديو - إطلاق 500 طائر حسّون في البرية اللبنانية

قامت وزارة الزراعة، بالتعاون مع بلدية يحفوفا وقوى الأمن الداخلي، بإطلاق أكثر من 500 طائر من طيور الحسون في بلدة يحفوفا، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الحياة البرية، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالطيور البرية. وتأتي هذه المبادرة تأكيدًا على أهمية إعادة الطيور إلى بيئتها الطبيعية وتعزيز التوازن البيئي، بما يسهم في الحفاظ على الثروة الطبيعية للأجيال القادمة.

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