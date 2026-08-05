جولة "مكانك راوح": واشنطن تفهمت لبنان.. ولم تضغط على إسرائيل (المدن)

المفاوضات لم تكن سهلة، بل اتسمت في بعض مراحلها بالتوتر، خصوصاً عند الانتقال من المبادئ العامة إلى ما جرى فعلياً على ، ومن بينها تجربة زوطر ، ووقف عمليات التفجير، وآلية التحقق من الانسحاب . ولا يعني ذلك، بحسب المصادر نفسها، إمكان إصدار حكم نهائي على جولة تمتد ثلاثة أيام. لكن الأول لم يكن مثمراً بالمعنى التفاوضي، إذ لم يُسجل تقدم حاسم في الملفات الأساسية، فيما بدا واضحاً للجانب اللبناني أن لا تزال تمارس سياسة المماطلة.

مماطلة ترافقت، بالتزامن مع اجتماعات روما، مع استمرار الاعتداءات والتوغلات والحرائق في الجنوب، فضلاً عن تحليق الطيران الحربي والمسيّرات طوال النهار، وهو الأمر الذي عمّق التناقض بين ما يناقش داخل قاعات التفاوض وما يجري على الأرض.

ومن هنا، أعاد الوفد اللبناني منذ بداية الاجتماعات وضع وقف إطلاق النار في صدارة الأولويات، باعتبار أن الانتقال إلى مناطق نموذجية يصبح بلا معنى إذا بقيت العمليات الإسرائيلية مستمرة بالتوازي معها.