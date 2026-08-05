بدل تفجيرها.. ماذا طرح الوفد اللبناني بشأن أنفاق حزب الله؟ (المدن)

وبحسب الصحيفة، لم يقتصر الاعتراض على التفجيرات، بل طرح الوفد بدائل عملية للتعامل مع الأنفاق أو المنشآت التي يتم العثور عليها، بدلًا من لجوء إلى تفجيرها وما يرافق ذلك من أضرار في القرى والممتلكات والأراضي المحيطة.

ومن بين المقترحات التي قدمها الجانب اللبناني أن يتولى استلام الأنفاق أو المواقع المعنية ومعالجتها، أو تعطيلها عبر ردمها بالإسمنت وإقفالها بطريقة تمنع استخدامها، بدل عمليات التفجير.