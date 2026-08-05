بدل تفجيرها.. ماذا طرح الوفد اللبناني بشأن أنفاق حزب الله؟ (المدن)

وبحسب الصحيفة، لم يقتصر النقاش اللبناني على الاعتراض على التفجيرات، بل طرح الوفد بدائل عملية للتعامل مع الأنفاق أو المنشآت التي يتم العثور عليها، بدلًا من لجوء إسرائيل إلى تفجيرها وما يرافق ذلك من أضرار واسعة في القرى والممتلكات والأراضي المحيطة.
ومن بين المقترحات التي قدمها الجانب اللبناني أن يتولى الجيش اللبناني استلام الأنفاق أو المواقع المعنية ومعالجتها، أو تعطيلها عبر ردمها بالإسمنت وإقفالها بطريقة تمنع استخدامها، بدل عمليات التفجير.
شهد قصر بعبدا نشاطاً ديبلوماسياً تابع خلاله رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع عدد من السفراء الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة الى سبل تعزيز علاقات لبنان مع الدول الصديقة، والعمل على تأمين الدعم اللازم للمواقف اللبنانية ضمن الأهداف التي وضعها الرئيس عون للنهوض بلبنان وإعادة الامن والاستقرار الى ربوعه.