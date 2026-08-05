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محليات

بدل تفجيرها.. ماذا طرح الوفد اللبناني بشأن أنفاق حزب الله؟ (المدن)

2026-08-05 | 02:21
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بدل تفجيرها.. ماذا طرح الوفد اللبناني بشأن أنفاق حزب الله؟ (المدن)
بدل تفجيرها.. ماذا طرح الوفد اللبناني بشأن أنفاق حزب الله؟ (المدن)

ذكرت صحيفة المدن أن الوفد اللبناني طالب خلال المفاوضات بإعادة البحث في التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار وفق صيغة الإطار المتفق عليها في 26 حزيران الماضي، بما يشمل وقف عمليات نسف المنازل والتجريف والتفجير والتدمير.

وبحسب الصحيفة، لم يقتصر النقاش اللبناني على الاعتراض على التفجيرات، بل طرح الوفد بدائل عملية للتعامل مع الأنفاق أو المنشآت التي يتم العثور عليها، بدلًا من لجوء إسرائيل إلى تفجيرها وما يرافق ذلك من أضرار واسعة في القرى والممتلكات والأراضي المحيطة.

ومن بين المقترحات التي قدمها الجانب اللبناني أن يتولى الجيش اللبناني استلام الأنفاق أو المواقع المعنية ومعالجتها، أو تعطيلها عبر ردمها بالإسمنت وإقفالها بطريقة تمنع استخدامها، بدل عمليات التفجير.

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