هل اشتريتم منهم؟.. شبكة تبيع ذهباً مزيفاً في قبضة أمن الدولة

شهد قصر بعبدا نشاطاً ديبلوماسياً تابع خلاله رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع عدد من السفراء الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة الى سبل تعزيز علاقات لبنان مع الدول الصديقة، والعمل على تأمين الدعم اللازم للمواقف اللبنانية ضمن الأهداف التي وضعها الرئيس عون للنهوض بلبنان وإعادة الامن والاستقرار الى ربوعه.



