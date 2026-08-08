كانت متجهة إلى لبنان.. ضبط شحنة أسلحة في سوريا

وأوضحت ، عبر قناتها الرسمية على تطبيق " "، أن العملية أسفرت عن ضبط كامل الشحنة، والتي ضمت بنادق آلية وقذائف "آر بي جي"، إلى جانب مخازن أسلحة وكميات متنوعة من الذخائر، كانت معدّة للتهريب إلى .

وأكدت السلطات أن العملية جاءت في سياق الإجراءات الأمنية المشددة الهادفة إلى عمليات تهريب الأسلحة وتعزيز الرقابة على المناطق الحدودية.