كانت متجهة إلى لبنان.. ضبط شحنة أسلحة في سوريا

وأوضحت قوى الأمن الداخلي، عبر قناتها الرسمية على تطبيق "تلغرام"، أن العملية أسفرت عن ضبط كامل الشحنة، والتي ضمت بنادق آلية وقذائف "آر بي جي"، إلى جانب مخازن أسلحة وكميات متنوعة من الذخائر، كانت معدّة للتهريب إلى لبنان.
وأكدت السلطات السورية أن العملية جاءت في سياق الإجراءات الأمنية المشددة الهادفة إلى مكافحة عمليات تهريب الأسلحة وتعزيز الرقابة على المناطق الحدودية.
أعلنت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان الأسعار الجديدة للمحروقات اليوم الجمعة الواقع فيه 14 آب 2026، وجاءت على النحو التالي:
أفادت الوكالة الوطنية للإعلان أن الجيش الإسرائيلي واصل أعمال التفجير والتدمير في عدد من القرى والبلدات الجنوبية، حيث نفّذ منتصف ليل أمس تفجيراً واسعاً في منطقة مشاع المنصوري، بالتزامن مع إلقاء غالونات متفجرة.
قال مسؤول أمني بارز لـصحيفة "الجمهورية"، إنّ رسائل وصلت إلى المعنيين في لبنان، انّ إسرائيل تستعد لخوض معركة لاحتلال تلال علي الطاهر، وباتت على جهوزية عالية في انتظار الإشارة الأميركية. وكشف هذا المسؤول، أنّ الجانب الأميركي بدوره أبلغ إلى السلطة، انّه لن يكون في استطاعته منع الإسرائيلي في شكل مطلق، إنّما طلب منه أن تكون عملية جراحية دقيقة بالحدّ الأدنى من التفجير وترويع المدنيين، وبنحو لا ينسف الاتفاق الإطاري.