مقدمة النشرة المسائية 02-07-2023

مقدمة النشرة 02-07-2023

نزِل لبنان من قِمِّته السوداء وجلسَ " في القرنة" ينتظرُ استكمالَ التحقيقاتِ في جريمة شباب ِآل طوق بشري والتي تجّنبت حتى الساعة الوقوع َ في الفِتنة/./ وحجْمُ الاتصالات من سياسيةٍ الى دينيةٍ فحزبية وفعاليات ونواب اعطت ثِماراً طيّبة وافسحت في المجال لبدءِ التحقيقات الامنية والقضائية / وهي من المرات النادرة التي يتمكّن فيها شريطُ الهاتف من نزعِ شريط النار او تأجيلِ مفاعليه التي كانت تُهدد قِمةً وسهْلاً وجبلاً /./ ولعل تعددْ الرواياتِ عن حادثةِ مقتلِ الشابين هيثم ومالك طوق اعطى اهالي بشري فرصةً لتسلّم الروايةِ الرسمية من اصحاب الشأن في الدولة/ لاسيما بعد اشارةِ الجيش اللبناني الى انه كان حذَّرَ في بيانٍ سابق المواطنيين من الاقتراب من منطقةٍ لتدريبٍ عسكرية في القُرنة السوداء/./ والتدريب العسكري عَنَتْ فيه قيادة ُالجيش تدريباً لعناصرِها وليس لأيٍّ من المجموعات كما تَردد /./ اما عامل التّروي الثاني فيَستندُ الى التقريرِ الطبي الذي وافقَ عليه الطبيبان العسكري والمدني الشرعي حيثُ تبيَّن لديهِما استبعاد فرضية القنص/ وهذا ما تقاطعَ مع شهادةِ المدير الطبي لمستشفى بشرّي الحكومي الدكتور إبراهيم مقدسي مشيراً للنهار إلى أنّ الوفاةَ حصلت جرّاء إطلاقِ نار من مِسافةٍ قريبة/./ ويُنتظر ان يحسِمَ القضاء في هذه الروايات /وتحديدا في ظروفِ واسباب مقتل ِمالك طوق التي ترددَ انها وقعت في منطقةِ اشتباكٍ عسكري/./ ولحين تِبيان الوقائع فإن بشري تُشيِّع الشابيْن المغدوريْن عصرَ غدٍ وتعلوها حتى الساعة اصوات الحِكمة مع ضرورةِ التسريع في كشفِ ملابسات الجريمة/./ ولعِب النائبان ستريدا طوق جعجع ووليم جبران طوق دورا في توسيعِ رُقعةِ الاتصالات ونشرِ التهدئة لكن مع الاصرار على تسليمِ الجُناة الى العدالة , وهو المسارُ نفسُه الذي خطاه نوابُ " القاطع الثاني " عبر كلٍّ من النائب فيصل كرامي المُقيم صيْفا في بقاعصُفرين ونائب الضّنية جهاد الصمد/ والجميع من بْقاعصُفرين والضنية الى بشري وما بينَهُما من عقاراتٍ ومحطات مياه متنازَع عليها اخمدَ النزاع مرحليا وقلّد السلطاتِ الامنية والقضائية زِمامَ الحسم/./ واذا مرّت مراسمُ التشييع غدا تحت ظِلال هذه التهدئه فان البلاد تكونُ قد قطعت رأسَ الفِتنة من اعلى القِمم/./ وغدا , تنطلق مراسمُ التدابير الحكومية التي تبدأُ باجتماعٍ وزاري امني لمعالجةِ فوضى المطار في موسمِ الصيف وقدوم المغتربين والسواح/./ اما الرئاسة فتُبقي على سياحتِها بين الدول الخمس والمُرشّحة لان تصبح سُداسية بانضمامِ ايران كما تَردد/./ والشغور في كرسي الرئاسة الاولى سيكونُ معرَّضا لخطرِ التوطين والاقامة الدائمة ..وأعلى قِمةٍ سوف يتسلَّقُها هي الحوار الخاوي من مضامينَ جِدية ما عدا كسب الوقت.

والوقت الضائع كان صديقَ النائبِ الصادق, حبيبِ الجنوب الذي سكنَ في الصمت طويلا قبل ان يودعنا اليوم تاركا الجنوب لاقطاعه السياسي الطويل .

حبيب صادق ودعته النبطية بعد ان القت الخيام عليه السلام ونعاه مرسيل خليفة صديقا للثورة والنار ِ .. شريكا ً لهبوب الاعصار.