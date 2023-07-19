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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 19-07--2023

2023-07-19 | 13:13
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مقدمة النشرة المسائية 19-07--2023

مقدمة النشرة المسائية 19-07--2023

قدمت الكلاب شهادة متطورة في الانسانية وانتشال الروح من قلب موت مغلف بكيس اسود/ طفلة حديثة الولادة شغلت الرأي العام وخطفت قلوب الناس بعدما أنقذها كلب شارد وسمع أنينها عبر احد المارة/ وإذ تحصل الطفلة على الرعاية اللازمة حاليا في مدينة طرابلس.. فإن المعلومات لم تتوصل الى المجرم او المجرمة واللذين لم يرتقيا الى مصافي الكلاب وصداقتهم للانسانية/./ وفي بلاد تتنوع بين الحظيرة والمزرعة والغابة.. لا يبدو ان معالجاتها السياسية والمالية بأفضل حال/ وقد تركت الاستحقاقات وقراراتها في كيس أسود.. فيما يسمع أنين الناس من دون أن يجرها أحد/ فالخارج الذي بحث في الرئاسة اللبنانية إنما ترك إلى اللبنانيين تقرير المصير/ فيما لقاء قطر يضم خمسا من الدول.. وكل دولة لديها ما يكفي من انشغالات ومصالح تفتش عنها/ وهذا البلد ليس على خريطة احد، وسط دفع كبير تحظى به مؤتمرات وقمم عالمية انطلقت اليوم.. وأبرزها القمة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول وسط آسيا التي إنطلقت في جدة، إضافة إلى اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون الخليجي/ وتعقد القمة الخليجية الآسيوية بحضور قادة وممثلين عن دول مجلس التعاون وقادة وممثلين عن دول آسيا الوسطى الخمس المعروفة بدول "ستان"// ولبنانستان ليس مدرجا على اي من خرائط القمم القريبة او البعيدة/ اما الحوار فقد انتهى امره وصفي في ارضه، ليتم تحويله الى اللبنانيين انفسهم/ وسيترتب على الرئاسة ان تنتظر اشهرا وربما سنوات وذلك إلى حين فتح قنوات اتصال بين الدول الخمس الكبرى وايران/ وفي هذا الاطار كشف السفير السعودي السابق علي عواض العسيري للجديد أنه يمكن ان تقوم قطر او مصر بالتواصل مع ايران.. واذا ما تم هذا التواصل فإن طهران ستحيل الأمر الى شورى حزب الله/ وهذا غالبا ما يحدث في الكثير من المجالات وطلبات التعاون/ وبذلك تعود الرئاسة الى مربعها الاول، الا اذا كان لإيران كلام آخر هذه المرة وقررت ترتيب البيت اللبناني عبر طريق الحرير وصولا الى الخليج// وكرسي الرئاسة الفارغة ستحاكي كرسي الحاكم المالي الأول آخر الشهر الجاري.. وحتى ذلك التاريخ سيعاود نواب الحاكم الاربعة المثول امام لجنة الادارة والعدل الخميس/ وبعد تأكيدهم بالامس أنهم كانوا يرسلون الكتب الاعتراضية إلى وزارة المال ويخالفون فيها رأي رياض سلامة وقراراته.. اكدت مصادر للجديد أن وزير المال السابق غازي وزني لم يتسلم اي كتاب اعتراضي حتى تاريخ مغادرته الوزارة في 21 ايلول عام 2021،/ ولا تزال مرحلة التقصي جارية على عهد وزير المال الحالي يوسف خليل.. وسط تقدير أن النواب ربما أرسلوا كتبا دفعة واحدة في الفترة الاخيرة بهدف اخلاء مسؤوليتهم والتبرؤ من سياسة كانوا شركاء فيها/ ومن المرجح ان يستمر النواب الاربعة في سياسة النعامة إلى اخر الشهر.. لكن وبالتوازي يستمر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في المواجهة القضائية، والتي يتولى دفتها العدلية قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا.. بحيث لم يترك مستندا الا وطلبه للمقارنة واثبات الدليل على اقوال سلامة/ فماذا لو ظهرت براءة حاكم مصرف لبنان في القضاء اللبناني؟ هل سينسحب الامر على القضاء الاوروبي؟
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