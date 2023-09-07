مقدمة النشرة المسائية 07-09-20236

مقدمة النشرة 07-09-2023

رئيس على منصة بلومبرغ/./ هو التشبيه الاقرب لمجريات ايلول الرئاسية والمالية / وعلى المنصتين هناك غموض وتساؤلات عن وضع الدولار والسوق السوداء وعن اسم الرئيس ومصير الحوار والجلسات المفتوحة وجولة لودريان/./ لكن المطمئن في الحالتين ان اي وضع سيىء ستخلص اليه مداولات ايلول, لن يكون اكثر سوءا مما هو عليه الان/./ فالدولار على منصة صيرفة ينتقل الى بلومبيرغ في مسعى للحد من سوق الكاش وتهرب كبار التجار من الضرائب ومنع المضاربات في السوق السوداء والاهم : تسديد ضربة للمصارف، الخاسر الاول من انتحار صيرفة .غير ان التوقعات من اجراءات بلومبرغ اكبر من ان تبتلعها السوق وتبقى رهن التطبيق العملي/ وإذا كانت الآمال نقدا في علم الغيب فإنها عدا تخضع لمنصة "بري بيرغ" وقدرته على تخطي السوق الرئاسية السوداء وفتح جلسات مفتوحة تعقب الحوار بمن حضر/./ وفي مداولات ما قبل وصول جان ايف لودريان فإن المضاربات السياسية تسابق الزمن/ فتحتشد قوى للتعطيل / وتضغط القوى الاخرى لانجاح مسار الحوار لاسيما وان مندرجاته تنطبق على مهمة الموفد الفرنسي القادم يوم الاثنين المقبل الى بيروت/./ ونحو باريس توجه سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري وفق معلومات خاصة بالجديد/./ اما الموفد الفرنسي " سيزيف " الآتي الى دحرجة صخرة لبنان الرئاسية فلن يكون بعيدا عن دعوة رئيس مجلس النواب اذ إن الطرفين تقدما بطرح ان يتحاور القادة ويتفقوا على انتخاب رئيس/./ وعلى موعدي لودريان وجلسات الحوار المرتقبة فإن اللبنانيين يترقبون ايضا لقاء قمة العشرين في " نيو دلهي" الهندية بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان/ حيث يرجح ان يكون ملف الرئاسة اللبنانية عنوانا تحمله فرنسا الى هذا الاجتماع/./ ففي بلاد " البهارات " الجديدة يمكن للملف اللبناني ان يحتاج الى توابل خليجية وغربية لنضوج وليمة ايلول الرئاسية/./ اما المقادير الاميركية فيبدو انها وضعت في قمة العشرين دقيقة بين الرئيس نبيه بري وكبير المستشارين الاميركيين اموس هوكستين/ وقد فرشت لمحادثها سجادة ايرانية بحيث ان جولتي هوكستين وحسين امير عبد اللهيان على التوقيت الواحد في المجال اللبناني لم تتعارضا ولم يصدر اي تصريح مضارب للاخر/./ اما في مضارب بني مجلس الوزراء فقد تم اعتماد صيغة ال 6 و 6 مكرر وبصيغة المعجل , فما ان وجدت الحكومة مشروعا يحمل صبغة " المحمودات " حتى عالجته بالمضادات الشافية للامراض الطائفية/ ولدى طرح طلب الموافقة على تعيين خفراء جمركيين متمرنين في ملاك الضابطة الجمركية لتسوية أوضاعهم والبالغ عددهم مئة وعشرين عنصرا اغلبيتهم من المسلمين, استحضر مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال واحدا وتسعين مرسوما لاستعادة الجنسية وغالبيتها من الطائفة المسيحية/ وبهذه الخطوة تجنب مجلس الوزراء ردة فعل التيار الوطني الحر ووجه له الدعوة غير المباشرة الى جلسة تعقد يوم الاثنين على ملف النزوح السوري .. القنبلة الموقوتة المعدة لتغيير وجه لبنان .