مقدمة النشرة المسائية 25-03-2024

مقدمة النشرة المسائية 25-03-2024

مئةٌ وواحدٌ وسبعون يومَ نارِ أَفرغتْ طلَقاتِها في مجلس الامن واستَخرجت منه أخيراً رصاصةَ رحمةٍ بعدما َضرّجَتْه الولاياتُ المتحدة باربعةِ فيتواتٍ قاتلات . أرفعُ منظمةٍ اممية ورأسُ الامنِ في العالم عجزت في أَشهرٍ ستةٍ عن الوصول الى قرار وقف اطلاق النار في غزة .// وبين حقِّ النقض ونقيضِه ومشاريعَ اميركيةٍ وروسيةٍ وعربية نَطقت موزامبيق بالحق/ وأَعلنت باسمِ الدولِ غيرِ الدائمة في المجلس نصاً لاقى تأييدَ اربعَ عشْرَةَ دولةً فيما اختارت اميركا إمساكَ العصا من النِّصف،/ فامتنعتْ ولم تعرقلِ المشروعَ وتجنبتِ استخدامَ الفيتو فأَخرجتِ العفاريتَ الاسرائيليةَ الى مسرح الجنون .// القرار حاملُ الرقم 2728 نصَّ على وقفٍ فوري لاطلاق النار في شهر رمضان يتحولُ الى مستدامٍ ويطالبُ بالإفراج الفوري وغيرِ المشروط عن جميعِ الرهائن وبكفالةِ وصولِ المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتِهم الطِّبية وغيرِها من الاحتياجات الإنسانية.// وفي اول تعليقٍ للحثِّ على الالتزام، قال الامينُ العامُّ للامم المتحدة انطونيو غوتيرش إنَّ عدمَ التطبيقِ امرٌ لا يُغتفر /، فيما كانت حركةُ حماس اولَ المرحبين معلِنةً الاستعدادَ الفوري للانخراط في عمليةِ تبادلِ الرهائن.// على انَّ العلاقةَ بين اميركا واسرائيل بعد هذا القرار اصبحت بحاجةٍ الى وقفِ اطلاقِ النار السياسي، اذِ ارتفعتِ السقوفُ الخِطابيةُ وقررَ بنيامين نتنياهو استخدامَ الفيتو ضد فريقِه المتوجِّهِ الى واشنطن ومَنَعَهُ من مغادرة تل ابيب،/ وهو يضمُّ رئيسَ مجلس الامن القومي تساحي هنغبي ووزيرَ الشؤون الاستراتجية رون درمر ، في وقت اعلن البنتاغون ان الاجتماعَ بين وزير الدفاع الاميركي ونظيرِه الاسرائيلي لا يزال قائماً غدا الثلاثاء، وبذلك تكون اسرائيل قد سَحبت وفدَها الذي سيَبحثُ اجتياحَ رفح وأَبقت على وزيرِها يوآف غالانت الذي سيقوم برحلة" شوبينغ " على السلاح الاميركي فيحجِزُ من المتاجرِ هناك ما يمكنُه ان يسرِّعَ في قتل الفلسطينيين .وعملياتُ الابتزاز مستمرةٌ كما استمرارُ نتنياهو باعلان استعدادِه لاجتياحِ رفح، وهو ما حَذرت منه خارجيةُ اميركا مجدداً اليومَ قائلةً إنَّ الاجتياحَ سيكون أمراً خاطئًا ، وسيُضعِفُ من امن اسرائيل، واشارت في مجال التفاوض الى ان مفاوضاتِ التوصل لوقف اطلاق النار في غزة جاريةٌ وقد أَحرزت تقدماً مطلَع الاسبوع . وسيكونُ نتنياهو موعوداً على ضفةٍ داخلية ببَدءِ انشقاقاتٍ حكومية بعد اعلانِ قناة كان العبرية ان الوزير جدعون ساعر سيدلي ببيانِ الاستقالة هذا المساء ، لكنَّ كلَّ ذلك لن يُلزِمَ اسرائيل بتطبيق قرارٍ دولي وهي لم تفعلْ على مرِّ عشراتِ القراراتِ الاممية الصادرة منذ نشأةِ الامم، وهي اذ تتعاملُ معَ قرارِ وقف اطلاق النار .. باطلاقِ نارٍ في كل الاتجاهات وضِمناً جبهةُ الشمال مع لبنان، فإنها لا تُعيرُ التزاماً لايِّ مرجِعيةٍ دولية واممية، وكلُّ ما تتوقفُ عنده اليومَ هو العلاقةُ مع الحليفِ الاميركي التي انزَلقتْ في رفح .. وحَرمت واشنطن ولدَها المدلَّلَ من حَلوى الفيتو في مجلس الامن .. رافعةً نِصفَ يدٍ بالامتناع من دون ان تقسُوَ عليها بقبضةِ يدٍ حديدية تقودُها من الفصل السادس الى الفصل السابع