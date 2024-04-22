مقدمة النشرة المسائية 22-04-2024

عاجل
#الياس_المر لـ #الجديد: مشروعي يقوم على توفير حاجات القرى أولاً على صعيد المتن ثم على صعيد لبنان تحديداً المناطق المسيحية
#الياس_المر لـ #الجديد: مشروعي يقوم على توفير حاجات القرى أولاً على صعيد المتن ثم على صعيد لبنان تحديداً المناطق المسيحية
#الياس_المر لـ #الجديد: تقدمت بطلب لوزارة الداخلية بهدف إنشاء تيار سياسي تحت اسم "حركة الجمهورية"
#الياس_المر لـ #الجديد: تقدمت بطلب لوزارة الداخلية بهدف إنشاء تيار سياسي تحت اسم "حركة الجمهورية"
#الياس_المر لـ #الجديد: أطلقنا 7 مشاريع عالمية استفادت منها 197 دولة من بينها لبنان وأكثر من آمن بهذه المشاريع هي دولة الإمارات
#الياس_المر لـ #الجديد: أطلقنا 7 مشاريع عالمية استفادت منها 197 دولة من بينها لبنان وأكثر من آمن بهذه المشاريع هي دولة الإمارات
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
20 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
20 o
AlJadeedTv
متن
21 o
AlJadeedTv
كسروان
21 o
AlJadeedTv
الشمال
20 o
AlJadeedTv
الجنوب
20 o
AlJadeedTv
البقاع
18 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 22-04-2024

2024-04-22 | 13:15
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 22-04-2024

مقدمة النشرة المسائية 22-04-2024

 البحر امامكم واوروبا وراءكم فإلى اين مصير النازحين؟ كان واضحا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مكاشفته الوفد الاوروبي الزائر, 
عندما ابلغ الحشد الاوروبي في السراي بانه اذا كان لبنان بخير فاوروبا ستكون بخير ، وهو التهديد الاول الذي يحمل إنذارا من ان القارة الاوروبية ستواجه خطر تدفق النزوح اليها عبر البحر ولن تكون مستقرة ما لم تفرج عن مفتاح العودة الى سوريا داعيا الاتحاد الاوروبي  الى أن يغير سياسته في ما يتعلق بمساعدة النازحين السوريين في لبنان، وان تكون المساعدة موجهة لتحقيق عودتهم الى بلادهم. والبيان حرر وبتوقيع كل من لبنان وقبرص هذه المرة، الامر الذي سيدفع برئيس قبرص للعودة الى بيروت وتنسيق ترتيبات التفاوض لوضع النازحين على قوافل الحل. وعلى ما يبدو فإن لبنان اختار السجون المكتظة اولا وسيعقد اجتماع  وزاري قضائي امني موسع في السراي الحكومي غدا لبحث ترحيل المساجين من التابعية السورية.  وفي الارقام الرسمية فإن نسبة السوريين في السجون اللبنانية هي  اثنان وثلاثون بالمئة أي ما يعادل 2800 سجين سوري/ اما اسباب ترحيلهم فهي  السجون المكتظة وتكاليفها وبطء القضاء في تسريع القضايا العالقة. وعملا بمقتضيات الترحيل السياسي , تنزح لجنة السفراء الخماسية الى عين التينة غدا لشرح مخرجاتها وما توصلت اليه في حركة التشاور الاخيرة والتي بدأت كما انتهت لكنها حددت عقدتين اساسيتين هما الدعوة الى الحوار والشخصية التي سترأسه، وهي إشكالية عالقة وسيتم بحثها مع الرئيس نبيه بري الذي يعتبر الخصم والحكم. وإذا تسنى للخماسية تقديم التعازي اليوم في بيت الوسط لوجدت حوارا غير مسبوق وتدفقا سياسيا من كل الاطياف والاحزاب والشخصيات التي جاءت معزية بزوج النائبة بهية الحريري في اليوم الاخير.  كانت الوفود بالطابور .. وقد التقت على كلمة عزاء لكنها تتعثر في اللقاء على كلمة سواء . والتباين في الآراء اصاب ايضا الوفد النيابي الزائر الى واشنطن ولاسيما حيال دعوة المسؤولين الاميركيين الى عدم ظهور النواب في مظهر رفض الحوار . وفي معلومات الجديد ان النواب لم يسمعوا تاكيدا عن عودة الموفد الاميركي اموس هوكستين الى بيروت، لكن الموفد الرئاسي أبلغهم بان ما يعنيه هو القرار 1701 وليس ملف الرئاسة اللبنانية المرتبط حاليا بالجبهات . هذه الجبهات اشتعلت مساء بعشرات الصواريخ على صفد بمناسبة العيد اليهودي، وقد سقطت هذه الصواريخ على أحياء ومنازل في المدينة ، أما الجبهة الاوسع فتنتظرها رفح، والتي قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية انها أصبحت أقرب من أي وقت مضى
مقدمة النشرة المسائية 22-04-2024

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية

22-04-2024

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 21-04-2024

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 21-04-2024
Play
2024-04-21
Play

مقدمة النشرة المسائية 21-04-2024

مقدمة النشرة المسائية 21-04-2024

2024-04-21

مقدمة النشرة المسائية 21-04-2024

مقدمة النشرة المسائية 21-04-2024

مقدمة النشرة المسائية 20-04-2024
Play
2024-04-20
Play

مقدمة النشرة المسائية 20-04-2024

مقدمة النشرة المسائية 20-04-2024

2024-04-20

مقدمة النشرة المسائية 20-04-2024

مقدمة النشرة المسائية 20-04-2024

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024