مقدمة النشرة المسائية 22-04-2024

مقدمة النشرة المسائية 22-04-2024

البحر امامكم واوروبا وراءكم فإلى اين مصير النازحين؟ كان واضحا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مكاشفته الوفد الاوروبي الزائر,

عندما ابلغ الحشد الاوروبي في السراي بانه اذا كان لبنان بخير فاوروبا ستكون بخير ، وهو التهديد الاول الذي يحمل إنذارا من ان القارة الاوروبية ستواجه خطر تدفق النزوح اليها عبر البحر ولن تكون مستقرة ما لم تفرج عن مفتاح العودة الى سوريا داعيا الاتحاد الاوروبي الى أن يغير سياسته في ما يتعلق بمساعدة النازحين السوريين في لبنان، وان تكون المساعدة موجهة لتحقيق عودتهم الى بلادهم. والبيان حرر وبتوقيع كل من لبنان وقبرص هذه المرة، الامر الذي سيدفع برئيس قبرص للعودة الى بيروت وتنسيق ترتيبات التفاوض لوضع النازحين على قوافل الحل. وعلى ما يبدو فإن لبنان اختار السجون المكتظة اولا وسيعقد اجتماع وزاري قضائي امني موسع في السراي الحكومي غدا لبحث ترحيل المساجين من التابعية السورية. وفي الارقام الرسمية فإن نسبة السوريين في السجون اللبنانية هي اثنان وثلاثون بالمئة أي ما يعادل 2800 سجين سوري/ اما اسباب ترحيلهم فهي السجون المكتظة وتكاليفها وبطء القضاء في تسريع القضايا العالقة. وعملا بمقتضيات الترحيل السياسي , تنزح لجنة السفراء الخماسية الى عين التينة غدا لشرح مخرجاتها وما توصلت اليه في حركة التشاور الاخيرة والتي بدأت كما انتهت لكنها حددت عقدتين اساسيتين هما الدعوة الى الحوار والشخصية التي سترأسه، وهي إشكالية عالقة وسيتم بحثها مع الرئيس نبيه بري الذي يعتبر الخصم والحكم. وإذا تسنى للخماسية تقديم التعازي اليوم في بيت الوسط لوجدت حوارا غير مسبوق وتدفقا سياسيا من كل الاطياف والاحزاب والشخصيات التي جاءت معزية بزوج النائبة بهية الحريري في اليوم الاخير. كانت الوفود بالطابور .. وقد التقت على كلمة عزاء لكنها تتعثر في اللقاء على كلمة سواء . والتباين في الآراء اصاب ايضا الوفد النيابي الزائر الى واشنطن ولاسيما حيال دعوة المسؤولين الاميركيين الى عدم ظهور النواب في مظهر رفض الحوار . وفي معلومات الجديد ان النواب لم يسمعوا تاكيدا عن عودة الموفد الاميركي اموس هوكستين الى بيروت، لكن الموفد الرئاسي أبلغهم بان ما يعنيه هو القرار 1701 وليس ملف الرئاسة اللبنانية المرتبط حاليا بالجبهات . هذه الجبهات اشتعلت مساء بعشرات الصواريخ على صفد بمناسبة العيد اليهودي، وقد سقطت هذه الصواريخ على أحياء ومنازل في المدينة ، أما الجبهة الاوسع فتنتظرها رفح، والتي قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية انها أصبحت أقرب من أي وقت مضى