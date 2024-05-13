الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 13-05-2024

2024-05-13 | 13:28
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 13-05-2024

مقدمة النشرة المسائية 13-05-2024

في إجماع نادر، تلتف القوى السياسية حول ملف النزوح السوري، وتستعد لتقديم مقارباتها للحل في جلسة لن ينزح عنها أي طرف فاعل/ وستشكل جلسة الأربعاء مسرحا لمساءلة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي/ وهي في عمق المسألة  لم تكن وحدها المسؤولة عن إخفاق تتحمل تبعاته جهات محلية وخارجية/ فمنذ ثلاث عشرة سنة والأزمة تصطدم بالعنف السياسي والتصدي ودور الجمعيات المنتفعة وداتا المفوضية وقطع الوصل مع سوريا وصولا الى موقف المفوضية الاوروبية الذي فخخ العودة بمليار يورو// وهي المليار التي اتخذت شكل عقرب لسع الرئيس نجيب ميقاتي أولا ووضعه أمام الإتهام بجرم الرشوة في حين أن هذا الرقم شبه وهمي عدا عن أنه جاء على شكل اهانة من الواهب الى البلد المنكوب// ولأن الأوروبي أنهى نقاشه بالمليار، فليس لدى ميقاتي ما يناقشه حاليا في بروكسل وهو أبلغ السفيرة الاوروبية بأن الوفد اللبناني الى المؤتمر سيكون برئاسة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب/ على أن يمثل ميقاتي جمهورية لبنان في اجتماع قمة البحرين التي انطلقت فاعلياتها اليوم وتفتتح رسميا الخميس على مستوى الرؤساء وقادة الدول، وسيكون النزوح السوري أيضا على طاولة قمة المنامة وسط حلول سبق أن هدد بها رئيس الحكومة، وكرر الدعوة اليها اليوم الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله/ والحل الضاغط على أوروبا هو بفتح البحار والشواطىء أمام المغادرة الطوعية للنازحين وفي سفن وصفها نصرالله ب "المرتبة" وليس بقوارب الموت/ وعندها "فيزبد ويرعد " الأوروبي والأميركي/ لكن نصرالله طالب بغطاء وطني لهذا الطرح، ودعا الى الاستفادة من فرصة الاربعاء جديا لمعالجة الازمة وليس الانشغال بالمكايدات/ كما اقترح تنظيم وفود الى أميركا واوروبا لشرح الوضع لأن إحدى أهم معوقات عودة النازحين هي قانون قيصر والعقوبات الاوروبية على سوريا، وما لم ترفع هذه العقوبات عن النظام فإننا لن نستطيع إعادة النازحين// أما كلام الجبهة الجنوبية مفصلا فتركه نصرالله الى الخامس والعشرين من أيار عيد المقاومة والتحرير، لكنه لم يرح عدوه او سكان المستوطنات الشمالية فأبقاهم على نزوحهم وقال إن جبهة الاسناد اللبنانية مستمرة في عملياتها كما ونوعا كما تفرض معادلات الميدان، وقال: ما في حل مع لبنان قبل وقف الحرب في غزة/ وهذا الارتباط قائم ولن يستطيع أحد فكه/ وكل مواعيد الحرب الشاملة على لبنان لن تؤت ثمارها واصفا الوزير يوآف غالانت الذي سبق أن هدد بهذه الحرب بأنه "مسطل سابقا.. وهلق مستهبل ومكتر"/./ وغالانت ووجه بالنعوت نفسها داخل مجتمعه الاسرائيلي، فأثناء القائه خطابا اليوم تجمهرت عائلات جنود قتلى ورفعت لافتات تحمل عبارة  دمهم على يديك/ اما الضغط الاوسع فكان من نصيب النمرود الاسرائيلي ايتمار بن غفير، الذي حوصر خلال مراسم إحياء ذكرى الجنود القتلى منذ عام 1948وترددت في وجهه هتافات: "اخرج من هنا أيها المجرم"/ وفي يوم الاعترافات الكبير كانت المفاجأة وللمناسبة نفسها على لسان رئيس  أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي،  قائلا بتأسف: "أنا القائد الذي أرسل أبناءكم وبناتكم إلى المعركة التي لم يعودوا منها"/وعلى الرغم من انقسام اسرائيل كيانات على نفسها فان بنيامين نتناهو تمسك باستمرار الحرب قائلا: "  دفعنا وسندفع ثمنا باهظا من العدو"  لكننا "سنحقق أهداف النصر/ مشددا على أن إسرائيل "تواجه تحديات لم يواجهها أي جيش حديث وعليها الدفاع عن نفسها وألا تطلب ذلك من الأميركيين أو غيرهم
مقدمة النشرة المسائية 13-05-2024

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية

13-05-2024

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 12-05-2024

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 12-05-2024
Play
2024-05-12
Play

مقدمة النشرة المسائية 12-05-2024

مقدمة النشرة المسائية 12-05-2024

2024-05-12

مقدمة النشرة المسائية 12-05-2024

مقدمة النشرة المسائية 12-05-2024

مقدمة النشرة المسائية 11-05-2024
Play
2024-05-11
Play

مقدمة النشرة المسائية 11-05-2024

مقدمة النشرة المسائية 11-05-2024

2024-05-11

مقدمة النشرة المسائية 11-05-2024

مقدمة النشرة المسائية 11-05-2024

مقدمة النشرة المسائية 10-05-2024
Play
2024-05-10
Play

مقدمة النشرة المسائية 10-05-2024

مقدمة النشرة المسائية 10-05-2024

2024-05-10

مقدمة النشرة المسائية 10-05-2024

مقدمة النشرة المسائية 10-05-2024

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024