مقدمة النشرة المسائية 13-05-2024

مقدمة النشرة المسائية 13-05-2024

في إجماع نادر، تلتف القوى السياسية حول ملف النزوح السوري، وتستعد لتقديم مقارباتها للحل في جلسة لن ينزح عنها أي طرف فاعل/ وستشكل جلسة الأربعاء مسرحا لمساءلة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي/ وهي في عمق المسألة لم تكن وحدها المسؤولة عن إخفاق تتحمل تبعاته جهات محلية وخارجية/ فمنذ ثلاث عشرة سنة والأزمة تصطدم بالعنف السياسي والتصدي ودور الجمعيات المنتفعة وداتا المفوضية وقطع الوصل مع سوريا وصولا الى موقف المفوضية الاوروبية الذي فخخ العودة بمليار يورو// وهي المليار التي اتخذت شكل عقرب لسع الرئيس نجيب ميقاتي أولا ووضعه أمام الإتهام بجرم الرشوة في حين أن هذا الرقم شبه وهمي عدا عن أنه جاء على شكل اهانة من الواهب الى البلد المنكوب// ولأن الأوروبي أنهى نقاشه بالمليار، فليس لدى ميقاتي ما يناقشه حاليا في بروكسل وهو أبلغ السفيرة الاوروبية بأن الوفد اللبناني الى المؤتمر سيكون برئاسة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب/ على أن يمثل ميقاتي جمهورية لبنان في اجتماع قمة البحرين التي انطلقت فاعلياتها اليوم وتفتتح رسميا الخميس على مستوى الرؤساء وقادة الدول، وسيكون النزوح السوري أيضا على طاولة قمة المنامة وسط حلول سبق أن هدد بها رئيس الحكومة، وكرر الدعوة اليها اليوم الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله/ والحل الضاغط على أوروبا هو بفتح البحار والشواطىء أمام المغادرة الطوعية للنازحين وفي سفن وصفها نصرالله ب "المرتبة" وليس بقوارب الموت/ وعندها "فيزبد ويرعد " الأوروبي والأميركي/ لكن نصرالله طالب بغطاء وطني لهذا الطرح، ودعا الى الاستفادة من فرصة الاربعاء جديا لمعالجة الازمة وليس الانشغال بالمكايدات/ كما اقترح تنظيم وفود الى أميركا واوروبا لشرح الوضع لأن إحدى أهم معوقات عودة النازحين هي قانون قيصر والعقوبات الاوروبية على سوريا، وما لم ترفع هذه العقوبات عن النظام فإننا لن نستطيع إعادة النازحين// أما كلام الجبهة الجنوبية مفصلا فتركه نصرالله الى الخامس والعشرين من أيار عيد المقاومة والتحرير، لكنه لم يرح عدوه او سكان المستوطنات الشمالية فأبقاهم على نزوحهم وقال إن جبهة الاسناد اللبنانية مستمرة في عملياتها كما ونوعا كما تفرض معادلات الميدان، وقال: ما في حل مع لبنان قبل وقف الحرب في غزة/ وهذا الارتباط قائم ولن يستطيع أحد فكه/ وكل مواعيد الحرب الشاملة على لبنان لن تؤت ثمارها واصفا الوزير يوآف غالانت الذي سبق أن هدد بهذه الحرب بأنه "مسطل سابقا.. وهلق مستهبل ومكتر"/./ وغالانت ووجه بالنعوت نفسها داخل مجتمعه الاسرائيلي، فأثناء القائه خطابا اليوم تجمهرت عائلات جنود قتلى ورفعت لافتات تحمل عبارة دمهم على يديك/ اما الضغط الاوسع فكان من نصيب النمرود الاسرائيلي ايتمار بن غفير، الذي حوصر خلال مراسم إحياء ذكرى الجنود القتلى منذ عام 1948وترددت في وجهه هتافات: "اخرج من هنا أيها المجرم"/ وفي يوم الاعترافات الكبير كانت المفاجأة وللمناسبة نفسها على لسان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، قائلا بتأسف: "أنا القائد الذي أرسل أبناءكم وبناتكم إلى المعركة التي لم يعودوا منها"/وعلى الرغم من انقسام اسرائيل كيانات على نفسها فان بنيامين نتناهو تمسك باستمرار الحرب قائلا: " دفعنا وسندفع ثمنا باهظا من العدو" لكننا "سنحقق أهداف النصر/ مشددا على أن إسرائيل "تواجه تحديات لم يواجهها أي جيش حديث وعليها الدفاع عن نفسها وألا تطلب ذلك من الأميركيين أو غيرهم