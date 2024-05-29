مقدمة النشرة المسائية 29-05-2024

عندما أَعلنت وَزارة الداخلية التعبئةَ العامة في حربها على الدراجات النارية , تركت لنا" للسلامة العامة " : سيارات الأَنقاض المسحوبة من التداول للكَسر ومعها مئاتُ الفانات والباصاتِ المنكوبة الخارجة عن الخدمة/./ لم تخضعْ هذه الآلياتُ للمعاينة واذا فَعلت فإنَّ طريقَ النافعة غيرُ سالك .. وإذا سلك ف " بطلوع الروح "/ امام دربِ الجلجلة هذه تَسقطُ نسرين عز الدين ابنةُ الثلاثةَ عشَرَ عاماً من فَجوة باصٍ متهالك , مكانُه بورةُ الخردة , لكنه يُنهي عامَها الدراسي تحت العجلات . ماتت نسرين .. عاشتِ الفَجوة .. ورُفعتِ البصماتُ فاقتيد السائقُ وصاحبُ الفان للتحقيق. لكنَّ هؤلاءِ ما كانوا ليجرُأُوا على تسيير هذه القِطعة الحديدية الصَّدِئة في الطرقات والمتاجرةِ بأرواح الناس والاطفال لو أُخضعت هذه الالياتُ الى آلةِ المعاينة المكانيكية، وتم اكتشافُ السرِّ الخطير بأنَّ الفَجَواتِ التي بداخلِ الباص تمت تغطيتُها بخشبٍ بدلاً من حديد/ دولةُ الخشب هي من قَتلتِ الطفلة والفانُ السائب علَّمَ اصحابَه الحرام/./ اما الاموالُ السائبة فقد ظَهرت في مملكةِ الطوابع التي تكشفُ عنها قناة الجديد اليومَ بالارقامِ والأدلة/ إذ سيتأكدُ وجودُ " رُخصٍ سوداءَ وسِمسارِ سوق ومافيات، ما دفع بالمدير العام للخزينة في وَزارة المالية الى طلب النَّجدة تحت عبارة : اعفوني من مهامِّي /./ هي تنصيبةٌ ابطالُها من كل الطوائف / تَجني اكثرَ من عشرين مليونَ دولار سنوياً هي حِصةُ السوق السوداء، فيما لا يصلُ الى الخزينة سوى مليوني دولار. وتحت معادلة : دولتي فعلت هذا، فإنَّ مدير الخزينة يصرحُ ويقولُ مع الجديد : يا فرعون مين فرعنك/./ تحت هذا السقفِ من الدولة المثقوبة وبنيانِها الخشب الذي ينافِس ارضيةَ باصِ طرابلس، استطلَعَ الفرنسيُّ الرؤيةَ الرئاسية المهترئةَ والقابلةَ للكسر . وبعد عصف افكار جان ايف لودريان، استَخرج الموفدُ الفرنسي محلولَ التشاورِ الثنائي بدلَ الحوار، وابلغ القوى السياسيةَ ضرورة البحث عن الخِيار الثالث. وحدَهُ المرشح سليمان فرنجية تحدَّى لودريان بالواقعية اللبنانية وقال له : اذا كنا سنذهب الى الخِيار الثالث فسنفعلُ ذلك معَ الحلفاءِ وليس مع الخصوم . وفي اللقاء مع القوات اللبنانية، قال سمير جعجع إنه اذا لم يتِمَّ انتخابُ رئيسٍ قبل تموز فالمِلفُّ الرئاسي سيُرَحَّل الى السنة المقبلة. واضاف جعجع : لا حاجةَ لنا للتشاور فليَدْعُ الرئيس بري الى جلسةٍ عامة وبعد الدورةِ الاولى يمكنُ التشاورُ فيما بينَنا/ ولدى زيارة لودريان الضاحيةَ الجنوبية، ولقائه رئيسَ كتلة الوفاء النائب محمد رعد، أَبلغه حزبُ الله بأنه لا يربُطُ الرئيسَ بالجبهة، لكنَّ انتخابَ الرئيس ومنذ الطائف يتمُّ بالحوار والتشاور كمدخلٍ للتفاهم الداخلي على الحد المعقول ، اما عندما يصبح الحوارُ تشاوراً ثنائياً " وكل اتنين ع طاولة " ومن دون مرجِعيةٍ تديرُه، فهذا لم يعدْ حواراً منتِجاً للرؤساء. وبما تقدَّم، فإنَّ زيارة جان ايف لودريان بحذائه العابرِ للدبلوماسية، لم تكن سوى لإعدادِ إضبارةٍ وتسطيرِ مَحضرٍ نهائي يُرفع الى القِمة الفرنسية الاميركية ويقدمُه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى نظيره جو بايدن ليبلِغَه باننا اشتغلنا في لبنان " وما خلونا"