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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 23-08-2024

2024-08-23 | 13:22
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مقدمة النشرة المسائية 23-08-2024

مقدمة النشرة المسائية 23-08-2024

اتشح لبنان الشمالي بالسواد وفجع بحادث سير مروع إثر تدهور سيارة على طريق بشري الأرز واستقرارها في وادي قاديشا// وفي وادي الموت/ كانت النهاية المؤلمة لعائلة كاملة شطبت من السجل/ مؤلفة من الأب والأم الحامل بشهرها الثامن وأولادهما الثلاثة// ومن القضاء والقدر إلى القتل العمد والاغتيال عن سابق ترصد في لبنان الجنوبي/ حيث تناوب الطيران الحربي والمسيرات على شن غارات على طول الخط الممتد من طيرحرفا وميس الجبل وعيتا الجبل إلى عيترون ومعركة والخيام/ وأدت إلى سقوط شهداء بينهم الطفل ذو الفقار فادي رضوان ونعى حزب الله ستة منهم/./ وبالرد المركز والمدروس على الاعتداءات استهدفت المقاومة المواقع العسكرية الإسرائيلية وأماكن تموضع الجنود ومقار المراقبة الجوية/ وصولا إلى قواعد الفيلق الشمالي في صفد/ أما صافرات الإنذار التي ملأت أجواء المستوطنات الشمالية فانتقلت عدواها إلى غلاف غزة وسمع صداها على بعد صاروخين أطلقتهما المقاومة للمرة الأولى منذ أسابيع/ وحملتهما موقفا حاسما للمتفاوضين مفادها أن لا حل إلا بانسحاب الاحتلال من غزة/ وأن بقاء جندي واحد عند نتساريم نزولا إلى ممر فيلادلفيا ومعبر رفح يعد احتلالا للقطاع// والتفاوض بالنار وبالأحداث الأمنية الصعبة في الميدان باعتراف الاحتلال/ قابلته محادثات ثلاثية مصرية إسرائيلية أميركية/ على خريطة منتزعة بين خاصرتي غزة وشبه جزيرة سيناء/ وعلى الخريطة النهائية التي أعادت ترسيم ممر فيلادفيا/ بنى الوفد الإسرائيلي ثمانية أبراج لإعادة انتشار قواته/ خفض الأميركي عددها إلى اثنين/ لكن مصر رفضت الاقتراحين/ ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين مصريين أن القاهرة تسعى للحصول على ضمانات أميركية بأنه حتى لو غادرت إسرائيل ممر فيلادلفيا في المرحلة الأولى لأي اتفاق فإنها لن تعود في المراحل اللاحقة إذا تعثرت العملية// والشرط المصري بسحب القوات من الممر/ هو عائق رئيسي اتخذه بنيامين نتنياهو ذريعة لإطلاق النار على فرصة المفاوضات الأخيرة/ والتي لم يعثر على أي أثر لانعقادها في المدى القريب/ أما الجبهة الداخلية الإسرائيلية فشهدت استنفارا بين يوآف غالانت وإيتمار بن غفير/ إذ وصف غالانت بن غفير بأنه يشكل خطرا على أمن إسرائيل/ وبضربة مرتدة قال لغالانت: لقد وعدت بإعادة لبنان إلى العصر الحجري ولكن ما يحدث الآن هو إعادة مستوطنات الشمال للعصر الحجري/ بدلا من مهاجمتي إبدأ بمهاجمة حزب الله في لبنان/ وهذا السجال اندلع على خلفية رسالة وجهها رئيس الشاباك إلى حكومة نتنياهو وتتضمن تحذيرا شديدا من ظاهرة الإرهاب اليهودي المتزايدة من جماعة "فتية التلال" والجرائم التي ترتكبها في الضفة الغربية وتماديها في العنف ضد الفلسطينيين بدعم وتغطية من بن غفير/ وكيل الثناء الذي يتلقاه أفرادها من بعض أعضاء الكنيست// وعلى ما تقدم/ فقد وضع مؤتمر الحزب الديمقراطي أوزاره على خطاب "الاتحاد" مع إسرائيل/ وقالت المرشحة للرئاسة كمالا هاريس: YES I DO، وإذ تعهدت في خطاب الترشح بأنها ستقف دائما مع حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها/ فقد مرت على وقف إطلاق النار في غزة لزوم شعار الحملة الانتخابية/ وقالت إن أحد الأسباب التي جعلتني مدعية عامة هو ضمان حقوق الضحايا/ لكنها في مؤتمر شيكاغو تحولت الى محامي دفاع عن إسرائيل/ أما المرشح الجمهوري دونالد ترامب فلاحقها على الفاصلة وتولى التغطية الإعلامية المباشرة لها/ وقال إن هاريس تكره إسرائيل ولم تحضر كلمة نتنياهو في الكونغرس/ وإنها تسببت بهجوم السابع من أكتوبر/ وقلدها منصب الماركسية الراديكالية.
مقدمة النشرة المسائية 23-08-2024

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية

23-08-2024

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