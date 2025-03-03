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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 03-03-2025

2025-03-03 | 12:51
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مقدمة النشرة المسائية 03-03-2025

أُولى الزياراتِ الرسمية للخارج افتَتَحها رئيسُ الجمهورية العماد جوزاف عون من السعودية / وأُولى كلماتِه الافتتاحية في الرياض جاءت للإشادة بالدور الذي تلعبُه المملكة في دعم استقرارِ لبنانَ وسلامتِه وانتظامِ عملِ المؤسساتِ الدستورية.// وتَطلَّعَ رئيسُ الجمهورية "بكثيرٍ من الأمل" إلى المحادثاتِ التي سيُجريها مع وليِّ العهد الأمير محمد بن سلمان والتي "سوف تمهِّدُ لزيارةٍ لاحقة يتِمُّ خلالَها توقيعُ اتفاقياتٍ تعززُ التعاونَ بين البلدينِ الشقيقين.// ومن الرياض سينتقلُ عون الى القاهرة حيث يشاركُ غداً في القِمة العربية التي توافَقَت مسبَّقاً على بيانِها الختامي،  وشددت  على حلِّ الدولتين المطروحِ في قِمة بيروت / وقالت إنَّ هذا من شأنه حلُّ جميعِ أسبابِ النزاع وإحلالُ السلامِ في المنطقة وإقامةُ علاقاتٍ طبيعيةٍ قائمة على التعاون بين جميع دولها. وفي البيان الذي حَصلت عليه الجديد لقمةٍ اتَّخذت اسمَ " قِمةُ فلسطين " يؤكد القادةُ العرب التعاونَ مع القوى الدولية والإقليمية وتحديداً الولايات المتحدة الاميركية من اجل تحقيق السلام العادل والشامل، واستئنافِ مفاوضاتِ السلام على اساس إقامةِ دولةٍ فلسطينية ذاتِ سيادة على خطوط الرابع من حُزيران ٦٧ وعاصمتُها القدسُ الشرقية./ وستدعو القِمةُ العربية إلى عقدِ مؤتمرٍ دولي لإقامة الدولةِ الفلسطينية على ان تستقبلَه مِصر /.وسيؤكد بيانُ القاهرة  ضرورةَ الالتزامِ بالقرار ١٧٠١ وادانةَ الخروقاتِ الاسرائيلية ومساندةَ امنِ واستقرارِ وسيادةِ لبنان//. وبالنسبة لسوريا ستكون هناك ادانةٌ للاعتداءاتِ الاسرائيلية والتوغلِ على اراضيها واعادةُ تأكيدِ  أنَّ هضْبةَ الجَولان هي اراضٍ سوريةٌ محتلة /لكنَّ كلَّ هذه البنودِ ستعود الى الدوَرَان وستلفّ مع  لجنةٍ وَزاريةٍ عربيةٍ إسلامية لإجراء جولةٍ في العواصمِ والأممِ المتحدة لتنفيذ الخُطة وعدمِ تصفيةِ القضية الفلسطينية./وهي ليستِ المرةَ الاولى التي يتِمُّ فيها تشكيلُ لجانٍ تكونُ مَهمَّتُها اجراءَ جولاتٍ على العواصمِ والامم //.ولا يقيمُ بنيامين نتنياهو وزناً لأيٍّ من القرارات / ولن يَنتظرَ سوى وصولِ المبعوثِ الاميركي ستيف ويتكوف مزدوِجِ المَهَمَّات بين طموحاتِ دونالد ترامب وتصلُّباتِ نتنياهو / واستباقاً لجولته هَنْدَسَ ويتكوف خُطةً قالت يديعوت احرنوت إنها تلبّي مطالبَ اسرائيل بالكامل. وفي حديثه عن وقف إطلاق النار في غزة قال نتنياهو أمام الكنيست  إنَّ الهُوَّةَ معَ حماس بشأن المرحلةِ الثانية من الاتفاق واسعة ولا يمكنُ تجسيرُها / متهمًا حماس بأنها رَفضت مقترحَ ويتكوف الذي وافَقَت عليه إسرائيل / داعيًا إلى دعمِ خُطة ترامب لغزة ومنحِ سكانِ القطاع حريةَ الاختيارِ للرحيل/ لكنَّ خِطابَ نتنياهو وُوجِهَ بعاصفةٍ في الكنيست، وارتفعتِ الأصواتُ النيابية ضد رئيسٍ يرفضُ عودةَ أَسراهُ /ويدعو اهلَ غزة الى مغادرتِها قائلاً  :نستعدُّ بدعمٍ من ترامب للمراحلِ المقبلة من الحرب/ وحاول نتنياهو اغراءَ الاسرائيليين بانجازاته في الحرب معتبراً أنَّ تفجيراتِ البيجر في لبنان كانت في أفضلِ توقيتٍ وخَلَقتِ انعطافةً أدت في نهاية المطاف إلى إسقاط نظام الأسد.// غيرَ أنَّ كلَّ هذا لا يعني اهاليَ الأسرى  الذين خاضوا اشتباكاتٍ  معَ موظفي الأمن / نتيجةَ منعِهم من دخول القاعة /./ والأخطرُ في معاركِ نتنياهو المتنقلةِ من الجنوب اللبناني الى الجنوب السوري هو الَّلعِبُ في اوراقِ دروز الجَولان والذي استنفر له اليومَ المجلسُ المذهبيُّ الدرزي في فردان/وقال الرئيسُ السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إنَّ الشيخ موفق طريف لا يمثِّلُنا وهو مدعومٌ من القوى الصُّهيونية/ التي  تَستخدمُ الدروزَ جنوداً وضباطاً لقمعِ الشعبِ الفلسطيني في قطاع غزة والضِفة الغربية، واليومَ يريدونَ الانقضاضَ على جبل العرب/ وأضاف: إذا ما قارَنَّا المرحلةَ الحالية بمراحلَ سابقة من احتلالٍ اسرائيلي لبيروت وغيرِه من المحطات، أكاد أقولُ إنها أخطرُ بكثيرٍ مما مَرَرْنا به/
مقدمة النشرة المسائية 03-03-2025

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مقدمة النشرة المسائية

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المسائية

03-03-2025

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