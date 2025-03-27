مقدمة النشرة المسائية 27-03-2025

تراجَع التوافقُ فتقدَّم التصويت وسَقط التعيينُ المُعلَّب/ ولم يَكُنِ اسمُ الحاكم مُنْزَلاً على الحاكمية/ بل جرى اختيارُه من أصل ثلاثةِ أسماءٍ رُشِّحت لتولِّي المنصِب/./ وصل كريم سعيد إلى النهائيات بعد خضوعِه لامتحان دخولٍ إلى المصرف المركزي/ واجتاز اختبارَ الساعةِ وأسئلتَه بأجوبةِ العارِفِ بأصول القوانينِ المصرفية وسَنَداتِها / واستَحوذ على براءةِ ذمةٍ وَزارية بالثُّلُثَين وبرفع الأيدي /./ والعبورُ الى رئاسة المصرفِ المركزي مَرَّ بليلٍ محموم ونهارٍ محتدم كاد ان يَسحبَ التعيينَ كورقة نقديةٍ سياسية من التداول بانتظار لقاءِ رئيسِ الحكومة بالمرشح للحاكمية /وفي لحظةِ تباعُدٍ اقتربتْ من تأجيل البحث ببند التعيين اقترحَ وزراءُ القوات دعوةً كريمة لسعيد الى جلسة استجوابٍ عَدّاً ونَقداً .. فأدلى باقوالِه الماليةِ المصرفية من دونِ ان يُظهِرَ انحيازاً لطرف . وابدى وزراءُ تقديرَهم لمقاربتِه في معالجة الازمات، ولاحظوا انَّ لديه عُمقاً في القوانين المالية ولاسيما قانونِ النقد والتسليف لكنَّ سلام لم يُغيّرْ أقوالَه/ تمسَّكَ بموقفه من تحفُّظِه عنِ اسم كريم سعيد واحترَمَ رأيَ الأغلبية، وعلى الرَّغم من معارضتِه التزمَ بالدستور، وكان الحلُّ بالتصويت كتأكيدٍ على أنَّ المعركةَ ليست معركةَ صلاحياتٍ إنما إصلاحات بحسب مصادرِ السرايا/ وقالتِ المصادرُ للجديد إنه لا خلافٌ ولا تباينٌ في الموقف بين رئيسي الجمهورية والحكومة/ بل اختلافٌ في مقاربة الأمر/ وخصوصاً أن الرئيسين ملتزمانِ بخُطة الإصلاح ورفعِ السِّرِّية المصرفية/ وتضيفُ المصادرُ أنَّ الاختلافَ لا خلفيةَ سياسيةً أو طائفيةً له خاصة أن وزيراً شيعياً وآخَرَيْنِ مسيحييْن تَبَنَّوا موقفَ رئيس الحكومة / عُيِّن سعيد واحتَفى فارس .. واندلعت في قرطبا وعمومِ اهالي جبيل الاحتفالاتُ بالأسهم النارية بعدما امتلَكت دارةُ آل سعيد الأسهمَ المالية لستِّ سنواتٍ مقبلة . وفي " تقريش سياسي " لتعيين الحاكم فإنَّ حزبَ الله وبمُوجِب قانونِ النقدِ والتسليف الوَزاري يكونُ قد تموضَعَ بجانب فارس سعيد، الخصمِ التاريخي للحزب . ويعود رَيْعُ هذا التقاربِ الى مرحلةٍ جديدة بفوائدَ لم تكنْ محسوبة . وفي الجلسة الوَزارية عينِها / تكرَّسَت آليةُ التعيينات وبالإجماع حول تلفزيون لبنان ومجلسِ الإنماء والإعمار، وجاءت مكمِّلَةً لبعض المواقعِ الأمنيةِ والقضائية/ وبعد الجلسة وفي تصريحٍ مقتضب وضَعَ رئيسُ الحكومة خريطةَ طريقِ عملِ الحاكم/ من الالتزام بالسياسةِ المالية الإصلاحية للحكومة لجهة التفاوضِ على برنامَجٍ جديد مع صُندوق النقد الدولي، إلى إعادة الهيكلة للحفاظ على أموال المودعين / وختم بالقول إنَّ اللبنانيين يطالبون بالإصلاح، ونحن على الإصلاح مصرُّون/./ وفتحَ لبنان صفحةً جديدة مع صُندوقِ النقد الذي اَعلنتِ المتحدثةُ باسمه جولي كوزاك أنَّ الحكومةَ اللبنانية طَلبت رسمياً برنامَجاً جديداً خلال زيارة بَعثةِ الصندوقِ إلى لبنان، لافتةً الى أنَّ الإصلاحاتِ يجب أن تركِّزَ على استدامةِ الدَّين وإعادةِ هيكلة القطاع المالي/ أما إصلاحُ ذاتِ البَيْن في فساد الإدارات العامة فكان له وَجهُهُ الآخَرُ في وِزارة الخارجية/ و"بكبسةٍ" تذكِّر "بحُكم العسكر" / داهم وزيرُ الخارجية جو رجي مكاتبَ الوِزارة متسلِّحاً بدبلوماسيةِ الشوارع/ وأَطلقَ عباراتٍ من العيار الثقيل بوجه الموظفين، واتَّهم بعضَهم بالإهمال والفساد . رجي الذي عرّفَ عن نفسه بانه " تَيس" خَلَع القُفازاتِ الدبلوماسيةَ ورَمى بألفاطٍ خَرجت عن المَلاك وعنّف الموظفين كلامياً وصوَّرَ الواقعة للتاريخ، ولم يَتَّبِعْ اصولَ الاجراءاتِ التأديبية في احالة الموظفِ الفاسد الى القضاء وتفادي الاستعراض " والبهورة" السياسية واطلاقِ النيرانِ السُّوقِية والضربِ من تحت الحزام . وفي اطلاق النيران الاسرائلية وعشيةَ سفرِه إلى باريس قال رئيسُ الجمهورية جوزاف عون إنَّ إسرائيل ومنذ توقيعِ الاتفاق تَعتدي يومياً بالمسيّرات جنوباً والطائراتِ الحربية شرقاً / وهي بظرفِ أربعٍ وعشرين ساعةً نَفذت ثلاثَ عملياتِ اغتيالٍ في معروب شرقَ صور وفي يحمر الشقيف وآخرُها مساءً عند طريق برعشيت بيت ياحون/ وفي مقابلة له مع فرانس 24 أضاف رئيسُ الجمهورية أن اسرائيل هي مَن تبادرُ بخرق الاتفاق بالبقاء في النِقاط الخمس/ مؤكدا ان التطبيعَ غيرُ مطروح ولبنان يلتزمُ الإجماعَ العربي/./ وعلى الجمعِ بعد التفرِقة/ التقى لبنان وسوريا على أرضٍ محايدة بعد تعذُّرِ اللقاءِ في دمشق/ فجَمَعتِ المملكةُ العربية السعودية وزيرَيْ دفاع البلدين على مِلفاتٍ داخلية ترتبط بالمسار والمصير/ والمملكةُ تأهَّلَت لجمعِ الثنائي السوري اللبناني بعد اجتيازِها الأصعبَ في القِمم الثنائية الدولية التي استضافتها على أرضها/.