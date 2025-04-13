مقدمة النشرة المسائية 13-04-2025

في يوبيل الحرب الذهبي، زيح لبنان بالشعانين.. ومشى اطفاله على طريق العيد.. فيما استعاد السياسيون الذكرى من باب آلامها والعبرة من تكرارها// وقف لبنان الرسمي دقيقة صمت تحت تمثال شهداء، كان شاهدا صامتا على قتال المحاور واحتراق الفنادق ومبارزة البنادق.. وجسده الفولاذي ناله رصاص لم يكن مرة طائشا// وفي ظلال القرن السادس وعد رئيس الحكومة نواف سلام بحمل ملف المفقودين قسرا الى سوريا، حيث سيلتقي في دمشق على رأس وفد وزاري الرئيس السوري احمد الشرع/ علما أن مفقودي الحرب اللبنانية في جزء كبير منهم كانوا مسؤولية ميليشيات لبنانية.. اما المفقودون في سوريا فقد ظلوا خارج الاعتراف من النظام السابق، وخارج المعرفة من السلطة الحالية/ وفي زيارة رئيس الحكومة الى دمشق سيلان ملفات تعويضا عن المفعول الرجعي/ وسيتناول البحث اعادة تصحيح مسار العلاقات على قاعدة سيادة البلدين، وإلغاء المجلس الاعلى اللبناني السوري، وضبط المعابر والتهريب، وترسيم الحدود البرية والبحرية من اقصى الجنوب الى اقصى الشمال/ وفي الجدول الرسمي للاسبوع الطالع زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى الدوحة الثلاثاء والاربعاء المقبلين تلبية لدعوة وجهها اليه امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني/ وبعد قطر سيتوجه الرئيس عون نهاية الشهر الجاري الى دولة الامارات/ وهذه الحركة الملاحية السياسية في اسبوعها الاول قد تؤجل انطلاق التشاور على النقاط العسكرية داخليا، وتحديدا ما يعتزم رئيس الجمهورية القيام به لناحية الحوار الثنائي مع حزب الله/ ومن المتوقع تفعيل الحركة على ساحات الانتخابات البلدية بعدما حسم رئيس مجلس النواب اليوم صعوبة تأجيلها/ وقال الرئيس نبيه بري إن تعديل القانون أصبح مستبعدا نظرا إلى ضيق الوقت، إذ لم يعد هناك من متسع أمامنا لإجراء الانتخابات سوى أسابيع معدودة/ وأصر بري على المناصفة في بيروت وتوفير الحماية لها/ معتبرا أن الاستعاضة عن التعديل تكون في قيام أوسع تحالف سياسي تنخرط فيه الأحزاب والتجمعات السياسية والعائلات، في ضوء عزوف تيار المستقبل عن خوض الانتخابات البلدية.. وهذا ما توارد إلينا بحسب رئيس المجلس/ وقطار الانتخابات البلدية ينطلق على متغيرات في مشهدها وتحالفاتها واضدادها، وسط خطر تهديد المناصفة في العاصمة بيروت// أما اقليميا ودوليا فإن قطار التفاوض الاميركي الايراني رفع حاصل الاتفاق.. غير ان ايجابيات واشنطن وطهران تنتقم منها تل ابيب في غزة/ حيث أخرجت اخر مستشفيات القطاع عن الخدمة// المعمداني.. وليلة شعنينة الاحتفال بقدوم المسيح الى القدس.. نكلت اسرائيل بالمستشفى المركزي الوحيد الذي يقدم الخدمة الطبية في مدينة غزة ومناطق شمالي القطاع، فقصفته وأغلقت أبوابه التي كانت مفتوحة على مدار الساعة لاستقبال المصابين والمرضى وجثامين الشهداء.