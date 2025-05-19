مقدمة النشرة المسائية 19-05-2025

للحريرية في بيروت " ناقةٌ وجَمَل" / فبعد معاناةٍ معَ المرضِ الانتخابي في العاصمة/ وبطلوع روح الأحزابِ والتياراتِ مجتمِعَةً/ نَجحتِ العمليةُ القيصرية لولادة مجلسٍ بلدي في بيروت بأقلِّ الأصواتِ الممكنة / فازت مكوِّناتُ التحالفِ المرحلي في بيروت لكنها أُصيبت برصاصٍ حريري غيرِ طائش/ واختَرَقَ العميد محمود الجمل صفوفَ الثنائيِّ الشيعي، القواتِ اللبنانية، جمعيةِ المشاريع، الكتائب، الطاشناق، التيارِ الوطني الحر، الحزبِ التقدمي الاشتراكي، النائب فؤاد مخزومي،النائبِ الأسبق ميشال فرعون/ والجمل الخارِقُ للمِحدلةِ السياسيةِ العظمى يَحظى بدعم النائبين نبيل بدر وعماد الحوت وينالُ علاماتِ إعجابٍ من الحريرية السياسية التي تَعاملت معَ الانتخاباتِ عبر المُحاكاة. وفيما ظَهَرت هذه العلاماتُ على الأمينِ العامِّ لتيار المستقبل أحمد الحريري فقد احتَفى النائب فؤاد مخزومي/ في مقر حزبِ الحوار بفوز للائحةِ "بيروت بتجمعنا" قائلاً للبيارتة: "أكَّدْتُم أنكم ضَمانةٌ لبيروتَ وللعيشِ معاً". اما القواتُ اللبنانية فلم تُعطِ فرحةَ زحلة لأحد / فوزٌ بأرقامٍ جارِفة حقَّقَتها لائحة قلب زحلة التي دَخَلت الى قلب معراب فأَثْلَجَته لأنه حقَّقَ النصرَ وحيداً في مواجهة لائحةٍ مُثْقَلة بالتحالفات. فلائحةُ "رؤية وقرار" برئاسة المهندس اسعد زغيب تبحثُ اليومَ عن الرؤيةِ والقرار الذي أَرْداها خارجَ البلدية/ وتُحققُ في أبعاد الخَسارة المدَوِّية واسبابِها وفي مدى قدرةِ القوات على الاجتياح البلدي وبارقامٍ تُشبِه كاسحةَ الالغام. ومن بيروت الى البقاع ذابت مكوناتُ المجتمع المدني وارتفعت اسهمُ الاحزاب ففاز الاشتراكيُّ في راشيا واختَبر الثنائيُّ الشيعي قُوَّتَه البلدية في بعلبك والهرمل/ وأعلن مسؤولُ منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر فوزَ لوائحِ التنمية والوفاء المدعومةِ من الحزب والحركة في مدينة بعلبك بكامل أعضائها وبفارِقِ نحوِ ستةِ آلافِ صوتٍ عن اللائحة المنافِسة/ وتُختَتمُ الجروحُ الانتخابية السبتَ المقبل في الجنوب عاصمةِ الجُرحِ الكبير. وتَجري هذه الانتخاباتُ بمراقَبةِ المسيّراتِ الاسرائيلية وبعدوانٍ متقطع يختارُه يومياً من اقصى الجنوب الى ساحله/ واليومَ ومن جمهورية مِصرَ العربية طالب رئيسُ الجمهورية جوزاف عون بإلزامِ إسرائيل بتنفيذ اتفاقِ وقف إطلاق النار والانسحابِ من كل الأراضي اللبنانية، وشدد على ضرورة وقفِ الأعمال العِدائية التي تنفذُها إسرائيل «بما يَضمَنُ عودةَ الاستقرار والأمن إلى الجنوب اللبناني والمنطقة بأكملها». وهو الموقفُ الذي تبَنَّاهُ ايضاً الرئيسُ المصري عبد الفتاح السيسي معلناً الرفضَ القاطع لانتهاكاتِ إسرائيلَ المتكررة ضد الأراضي اللبنانية، وكذلك لاحتلالِ أجزاءٍ منها