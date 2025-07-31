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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 31-07-2025

2025-07-31 | 13:14
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مقدمة النشرة المسائية 31-07-2025

مقدمة النشرة المسائية 31-07-2025

قبل التسليمِ والتسلم بين تموزَ وآب / وقبلَ حلولِ الساعة صفر للدخول في استحقاقِ المُهل/ جرى تأخيرُ الساعةِ أربعاً وعشرين ساعة/ وتم تحديدُ جلسةٍ لمجلس الوزراء/ مسبوقةً بجلسةٍ تشريعية على قوانينَ إصلاحية/ ليتصَدَّرَ المشهدَ الخِطابُ الاستباقي لرئيسِ الجمهورية في عيد الجيش// إسرائيل دَخلتِ السباقَ معَ الوقتِ كمفاوضٍ بالنار على جدول الأعمالِ اللبناني فوجَّهَت رسائلَ متفجرةً بسلسلة غاراتٍ استهدفَت  مناطقَ عدة في الجنوب ولفَّتْ جرودَ السلسلةِ الشرقية ومحيطَها// لم تَضرِبْ إسرائيل أمنَ لبنان فحَسْب / بل أصابت باعتداءاتها المساعيَ الرسميةَ اللبنانية لوضع المِلفاتِ الساخنة على طاولة البحث يتصدَّرُها مِلفُّ السلاح/ في إشارة واضحة إلى فصلِ المسار السياسي اللبناني عن المسارِ الأمني وتكريسِها مبدأَ الاعتداءاتِ المتواصل وتأكيدِ عدمِ التزامِها منذ وقف إطلاق النار بمندَرَجات الاتفاق// صعّدت إسرائيل اعتداءاتِها على مَسافةِ ساعاتٍ قليلة من انتهاء خِطاب القَسَم بنُسختِه الثانية الذي تلاهُ رئيسُ الجمهورية العماد جوزاف عون من وِزارةِ الدفاع لمناسبة عيد الجيش/ وعلى قَسَمٍ قبل أربعينَ عاماً شكَّلَ حياتَه/ وقَسَمٍ قبل ثمانيةِ اشهرٍ لا رجوعَ عنه، اختَصرَ رئيسُ الجمهورية القول: إمّا الاستقرارُ أو الانهيار/ والعيدُ لن يَكتملَ إلا باكتمال التحرير. والعيدُ لن يكتملَ إلا بإنجاز الترسيم. والعيد لن يكتملَ إلا بحصريةِ السلاح، والمباشَرةِ بالإعمار، ليتصالحَ لبنان مع دورِه ورسالتِه/ بهذه الثلاثيةِ اختَصَرَ رئيسُ الجمهورية المرحلة / وبالمكاشَفةِ والمصارحة عدَّدَ بنودَ الردِّ اللبناني على الورقة الأميركية / معلِّلاً ذلك بأنه لا يمكنُ لأيِّ لبنانيٍّ صادقٍ ومخلص إلا أنْ يتبَنَّاها لقطعِ الطريق على إسرائيل / وعلى ساعةِ الحقيقة أكد أنَّ موقفَه من حصريةِ السلاح نابعٌ من حِرصه على الدفاع عن سيادةِ لبنان وتحريرِ الأراضي اللبنانية/ وآنَ لنا أن نُنهِيَ أعذارَ وأطماعَ أعدائنا الذين يَستثمرون في انشقاقاتِنا وهواجسِنا/ وخصَّ بالنداء الذين واجَهوا العدوانَ وبيئتَهم الوطنيةَ الكريمة أن يكونَ رِهانُهم على الدولة وحدَها/ لأنَّ المرحلةَ مصيرية ولا تَحتملُ استفزازاً من أيِّ جهةٍ كانت والخطرَ أكان أمنياً أو اقتصادياً لن يطالَ فئةً دونَ أخرى// وعلى تعَبِنا من حروب الآخرين وحروبِنا على أرضِنا ومن رهاناتِنا ومن كلِّ المغامرات آنَ لنا أن نُنهيَ أعذارَ وأطماعَ أعدائِنا// لم يَجُفَّ حِبرُ خِطابِ الرئيس حتى ردَّت إسرائيل بضربِ العيشية مسقَطِ رأسِه والغارة عليها تصدرت الإعلام العبري / في وقتٍ تقاطَعَ مُحتوى الخِطابِ معَ ما أعلنه رئيسُ الحكومة نواف سلام بشأنِ طرحِ حصريةِ السلاح على جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة بعد نضوجِ الاتصالات داخلياً وخارجياً/ وبعد نفيِه  وجودَ تبايناتٍ بين المسؤولين اللبنانيين في مقاربة الملف/ طالما أنه مُدرَجٌ تحت سقفِ اتفاق الطائف وفي خِطاب القَسَم والثقة "بالإثنتين" للبيان الوَزاري// ووسَطَ توقعاتٍ بأن تكونَ جلسةُ الثلاثاء صاخبةً قالت مصادرُ مقربةٌ من حزب الله للجديد إنَّ الحزبَ في طَورِ دراسةِ الخِيارات في المشارَكة أو المقاطعة / وعلى وقْعِ ما تقَدَّم فإنَّ ساحةَ النجمة نَأَت بنفسِها نحو جلسةٍ تشريعية للقوانينِ الإصلاحية من ضِمنِ روزنامةِ المُهلِ والإصلاحاتِ المطلوبة/ وهي أَقَرَّت قانونَ إصلاحِ المصارف بغالبيةِ موادِّه كما ورَدَ من لجنة المال والموازنة كما أقر قانون استقلالية القضاء . وبعيداً من الشأنِ المحلي سُجل اليومَ أولُ لقاءٍ روسيٍّ سوري في موسكو معَ نظام أحمد الشرع على مَرأى ومَسمع منفى بشار الأسد //
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