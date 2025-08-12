مقدمة النشرة المسائية 12-08-2025

"قبل ما تصيّف الحكومة".. في بِدعةٍ هي الأولى من نوعها/ جلستانِ في السرايا بحضور كاملِ وزرائها/ وبجدولِ أعمالٍ مضغوط بمشاريعِ القوانينِ والمراسيمِ والتعيينات/ وفي عمليةِ فصلٍ عن جلسةِ الانسحاب سيحضُرُ وزراءُ الثنائيّ غداً الأربعاء بعد تأمينِ خطوطِ التواصُلِ التي لم تنقطعْ بينهم وبين رئيسِ الحكومة نواف سلام/ وتثبيتِ وجودِهم في الحكومة على قاعدة التعاطي معَ الأمورِ بسياسة الصبرِ الاستراتيجي وتَحَلي الجميع بأعلى درجاتِ الحِكمةِ والمسؤوليةِ في ظِل الظروفِ الاستثنائية الدقيقة التي يمرُّ بها بحَسَبِ ضابطِ الإيقاع الذي "دَوْزَن" الخِطابَ السياسي على إيقاعِ ألَّا تتحولَ الأزمةُ المستجِدة فتنةً مذهبية يتمنَّاها الإسرائيلي// إذاً لا استقالةٌ ولا مقاطَعة/ و"غضبُ الأهالي" في الشارع مرسومٌ على خطِّ السِّلمِ الأحمر/ وعلى هذا الخطِّ سَلكَ قائدُ الجيش رودولف هيكل طريقَ حيث التقى الرئيس نبيه بري. وبحَسَبِ معلومات الجديد فإنَّ اللقاءَ كان لقاءَ مصارَحَةٍ أَبلغ فيه بري هيكل موقفَ الثنائيِّ المعلَن من السلاح وعدمِ التصادمِ معَ الجيش/ من جهته حَرِصَ قائدُ الجيش على الالتزامِ بقرارِ بالتزامنِ معَ الحِرصِ الشديد على السِّلم الأهلي ونَأيِ المؤسسةِ العسكرية عن الاصطدامِ معَ الحزبِ وبيئتِه// تنسيقُ الثنائي سالِكٌ على الخَطَّين معَ قيادةِ الجيش ورئيسِ الحكومة لمعالجة أزمةِ السلاح بعيداً من التصعيد/ فيما الطريقُ مقطوعةٌ بين وبعبدا/ في حين تَركت عين التينة البابَ موارِباً واستَقبَلت موفدَ رئيسِ الجمهورية أندريه رحال/ وخلال اللقاء أفادت مصادرُ للجديد بأنَّ بري حمّلَ وبلهجةٍ حادة رئيسَ الجمهورية وفريقَه مسؤوليةَ الانقلابِ على وعودِ الثنائي قبل جلسةِ إقرارِ حصريةِ السلاح/ وبانتظار ما ستؤولُ إليه الأمور وكيف سيتمُّ ربطُ النزاعِ بين المقارِّ الرئاسية/ وفي استراحة الأسبوعين /موعدِ عودةِ العجلةِ الحكومية إلى سِكة اجتماعاتها /على خُطةِ الجيش وآليتِه التنفيذيةِ لحصر السلاح/ تملأُ الوفودُ فراغَ الساحة// الوفدُ القطري يصلُ الى لشحنِ "الطاقة" بمشاريعِ استثمارٍ محتملة في هذا المجال بلقاءاتٍ بعيدةٍ عن الإعلام/ ومن زيارة الطابِعِ التِّقْني/ إلى زيارةٍ "مزنَّرة" بالسِّجال السياسيِّ الحادّ بين مرحِّبٍ بها ورافِضٍ لها حدَّ المطالبةِ بمقاطعتِها/ وعلى هذا الانقسام العَمودي يصلُ إلى بيروت أمينُ المجلسِ الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني/ الموفدُ الإيراني استبَقَ وصولَه بالقول إنَّ حزبَ لديه "نضوجٌ سياسي" وليس بحاجةٍ إلى وصاية/ وهو ثالثُ موقفٍ إيراني في غضون أيامٍ قليلة بعد تصريحِ ولايتي وقولِه إنَّ إيران تعارِضُ سحبَ سلاحِ حزبِ الله وإنَّ مصيرَ ذلك الفشل/ وموقفِ عراقجي بأنَّ طهران تدعمُ أيَّ قرارٍ يتخذُه حزبُ الله بشأن سلاحه// وبين وَداعِ لاريجاني بعد زيارةِ اليومِ الواحد/ واستقبالِ توم براك ترافقُه الأسبوعَ المقبل/ أصدر حزبُ الله شريطاً مصوراً بعنوان "سِلاحي أقدسُ من أنْ يُنزع"/ كمقدِّمةٍ "موسيقية" قبل الزيارتَين على أرضٍ تحوَّلَت إلى مَيدانِ مواجَهةٍ أميركيةٍ إيرانية/ وعلى مسرحِها العينُ على عين التينة وبري بدَوْرِ "الإطفائي".