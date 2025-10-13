مقدمة النشرة المسائية 13-10-2025

تربَّعَ ترامب على "قِمة السلام"/ و"مجدُ" شَرْم الشيخ أُعطِيَ له/ وطَوَّبَه الزعماءُ العربُ والمسلمون داعِيةَ السلامِ العالمي/ والشخصَ الوحيدَ القادرَ على إنهاءِ الحرب/ وإرساءِ الأمنِ والاستقرار في المنطقة// ومن محطتِه في مدينة السلام حيث استُبعد منها بنيامين نتنياهو كشخصٍ غيرِ مرغوبٍ فيه/ أَغدَقَ ترامب المديحَ على نظيرِه المصري واصفاً إياهُ بالرئيس والجنرال الذي يُجِيدُ الدَّورَين/ و"بفنِّ الصفْقة" اعتقد أن سوف تنضمُّ إلى الرَّكْبِ معَ بعضِ المساعَدة/ مستعيناً "بالأسد الصاعد" وحربِ الإثنَي عشَرَ يوماً التي لولاها ما كان لهذا الاتفاقِ أن يَحدُثَ وحَدَثَ لمرةٍ واحدة في العُمر/ ومن دور الجمهورية الإسلامية المنخرِطة في أزَمات المنطقة/ قد تنضمُّ إلى القافلة كونُها لم تَقطَعْ خطوطَ التواصُل وتَركتِ البابَ موارِباً نحو البيتِ البيض// هو يومُ ترامب بامتياز/ قدَّم نفسَه كإمبراطور عصرِه/ واجتاحَ منطقةَ الشرقِ الأوسط على تدويلِ الخُطةِ الأميركية// طيَّرَ السلامَ بالكلام في كلِّ الاتجاهات/ "أكل الجو" في الجو/ ومن الطائرةِ الرئاسية قال: لا أَطمَعُ بالجَنَّة/ لكنني جعلتُ حياةَ الناسِ أفضلَ بكثير/ سأكونُ فخَوراً بزيارة غزة وأوَدُّ أن تَطأَ قدمايَ أرضَها// إذاً غزةُ البدايةُ ومنها النهاية/ وهي قادَته إلى إسرائيل/ وحَطَّ فيها/ على خُطةٍ أَنهَت مرحلتَها الأولى بإطلاق سَراح الأسرى الإسرائيليين الأحياء/ وبعدما أنزلَ نتنياهو عن الشجرة/ قَطَفَ الإنجازَ فالتقاهم وعائلاتِهم في مقر الكنيست/ والتَقَط الصورةَ التاريخية معهم/ قبل أن يصعَدَ مِنصةَ الكنيست وفي وجهِه رفع نائبانِ لافِتةً تدعو للاعتراف بفلسطين/ وبعد اقتيادِهما للخارج/ بدأ عرض stand up comedy،/ وفي خِطابٍ خارجي هو الأطولُ له منذ بدءِ ولايتِه الثانية لم يتركْ ترامب مِلفاً إلا وتحدثَ عن بصمتِه فيه/ وفي حفلةِ التعارُفِ التي أقامَها للوفد المرافِق له كرَّسَ ترامب من على مِنبر الكنيست يهوديةَ الهوى والهُوية لمجلس إدارتِه من صِهره جاريد كوشنر إلى ستيف ويتكوف الذي شبَّهه بهنري كيسنجر العصر إلى باقي الفريقِ المحيطِ به/ وبين جملةٍ وجملة كان التصفيقُ يَتعالى في صورةٍ مُستَنسَخة عن خِطابات نتنياهو في الكونغرس/ ومن أناهُ المتضخِّمة/ استَفاضَ ترامب في مديحِ نفسِه بأنه أوقفَ ثمانيَ حروبٍ في ثمانيةِ اشهر/ "وبالمَونة" طلب العفوَ لنتنياهو من رئيسِ الكِيان/ وفي الخِطاب تعهد ترامب بأنَّ المنطقة ستعيشُ بسلامٍ إلى الأبد وهذه ليست نهايةَ حربٍ فقط بل نهايةُ عصرٍ من الموت/وعلى غِرَارِ الولاياتِ المتحدة هو العصرُ الذهبي لإسرائيل وللشرقِ الأوسط// ومن استمتاعِه بإنجازاته/ استَحضَرَ لبنان/ وقال إن حزبَ خِنجَرٌ ضَرب وأَنهَينَاه/ وإنَّ إدارتَه تساعدُ الحكومةَ على نزع سلاحِ الحزب/ والرئيسَ اللبناني يعملُ على سحبِ السلاح وحصرِه بيد الدولة ونحن ندعمُه لبناء دولةٍ تعيشُ بسلامٍ مع جيرانها/ وهناك أمورٌ جيدة تَحدُثُ في لبنان// خَطف ترامب الأضواء / وفَرضت سلطاتُ حَظْراً على الفرح / فمَنَعَت مظاهرَ الاحتفال عن استقبال الأسرى المحررين/ لكنها لم تستطعْ كتمَ صوتِ الحرية ونزْعَ شارةِ النصر المرتفعة/ ولا تقييدَ الدموعِ في عيون المستقبِلين/ ورَغماً عن التعتيم حَضَن الأسرى أحبَّاءَهم وذويهم// لينتهيَ يومُ ترامب بين البحرين الأبيض والأحمر/ بصورة تَذكارية في شَرْم الشيخ قبلَ أن يخطبَ بالزعماء عن السلامِ في الشرقِ الأوسط ويُوقّعَ وثيقةَ غزة// لم يحصُدْ ترامب جائزةَ نوبل للسلام/ لكنه تقلَّدَ قِلادةَ النيل الذهبية/ وبعد "البيجر" الذهبي/ أهداهُ نتنياهو حَمامةً مُذهَّبة.. والمعنى في قلب الشاعر.