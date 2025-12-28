مقدمة النشرة المسائية 28-12-2025

على أنفاسه يَسحب العامُ الجاري أذيالَه ليُسلِّمَ خلفَه تَرِكةً ثقيلة من الأزمات/ ومِلفاتٍ معجّلة بحُكمِ المؤجّلة لما بعدَ ولادةِ العام الجديد/ وقبل أن يُصدِرَ ورقةَ نعيِ عامٍ حَمل معه آثارَ دمارِ وانهيارِ سلَفِه/ فإنه وفي بعضِ المِلفات خَرج هذا العام من فَجوته المالية بأقلِ الأضرار الممكنة واستَخرج قانوناً من فمِّ أزمةٍ عَمّرت ستةَ أعوام/ لاتفاقٍ بين طرفين/ وإنفاقٍ من طرفٍ واحد/ ورَدمَ فجوتَه الأمنية بخُطةِ حصريةِ السلاح/ وتَركَ لمجلس النواب التنقيبَ في مستقبلِ الانتخابات لا برسائلَ عابرةٍ للدستور وغيرِ مُلزمة، إنما عملاً بمبدأِ فصل السلطات// هي مِلفاتٌ لم تنتهِ بانتهاءِ المهلة الزمنية على عقاربِ وَداعِ عامٍ واستقبالِ آخر/ فقانونُ استردادِ الودائع مدعوماً من جَناحِ القضاء/ يسيرُ جنباً إلى جنب مع قانونِ الانتخاب باتجاهِ ساحة النجمة/ حيث الكلمةُ الفصْل/ أما خطةُ الجيش في بسطِ السيطرة على كامل الأراضي اللبنانية/ فأَثبتت أن الدولةَ نَفّذت ما عليها من بنودِ اتفاقِ تِشرين وتَقدّمت خطواتٍ إلى الأمام، في مقابل صِفر خُطوة إسرائيلية/ ومن هنا كان موقفُ على لسانِ أمينه العام بأنه لم يعُدْ مطلوباً من لبنان أيُ إجراء قبل أن يلتزمَ بما عليه/ وما لم يَنسحب ويُوقِف اعتداءاتِه ويحرّر الأسرى وينطلق الإعمارُ جنوباً/ فلا تطلبوا منّا شيئا بعد الآن// موقفُ الحزب الأخير لم يأتِ من فراغ/ بل من حَراكٍ وَزّع فيه ذراعَه السياسية باتجاهيْن معروفين حتى اللحظة/ فبعد زيارتِه تركيا والمشاركة في مؤتمرٍ عن القدس/ رُصِدَ مسؤولُ العلاقات الخارجية عمار الموسوي في قطر/ حيثُ الشأنُ اللبناني حَضر أيضاً في الدوحة بين وزيرِ الدّولة في وِزارة الخارجيّة بن عبد العزيز الخليفي ومستشارِ وزيرِ الخارجيّة السّعوديّة للشّأن اللّبناني الأمير يزيد بن فرحان/ في المعلَن من الاجتماع عَرض الطرفان التنسيقَ المشترك بشأن الملفِ اللبناني ووقوفِ قطر إلى جانب لبنان دولةً وشعباً/ ومن أماناتِ المجالس/ عَلِمت الجديد أن زيارةَ الموسوي تمّت بناءً على دعوةٍ من الجانب القطري/ وأنّ بن فرحان اطّلع من الخليفي على أجواءِ زيارةِ وفدِ حزبِ إلى الدوحة// ما بعدَ هذا الحَراكِ والمداولات حولَه متروكٌ لمُقبلِ الأيام/ وكيفيةِ صرفِه كعُملةِ حلٍ نادرة في ظلِ التفلّت الإسرائيلي من كلِ الضوابط اتجاه لبنان/ الذي يتطلّعُ والمِنطقة كلُها إلى القمّة الثنائية التي تَجمع غداً الرئيس دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو/ وللمرةِ الثانية خلال زياراتِه الخمس إلى الولايات المتحدة/ سوف يَلُفُّ نتنياهو نِصفَ الكرة الأرضية كي يَصِلَ إلى الأرضِ الأميركية، لكونِه مطلوباً للجنائيةِ الدولية كمجرمِ حرب/ وقبل أن يَحزِمَ حقائبَ السفر ويَركَبَ "جَناحَ صُهيون" رَكِبَ نتنياهو "القرنَ الإفريقي"/ ولَعِبَ بالخريطةِ الصومالية/ وعلى رُقعةِ الانفصال رمى بنَرْدِ الاعتراف "بصومالي لاند"/ وفَتحَ من بوابةِ الشرقِ الأوسط الجديد والمزعوم، باباً موارِباً نحوَ الضَفّةِ الآخرى من البحرِ الأحمر للتحكّمِ ببابِ المندب وتثبيتِ مَوطِئِ قدمٍ إسرائيلية على أعتابِ الدول المحيطة به ليتحوّلَ إلى لاعبٍ إقليميٍ أساسي/ وهو ما استدعى اجتماعاً عاجلاً لجامعةِ الدول العربية/ التي دانت بأشدِ العبارات اعترافَ إسرائيل بانفصالِ ما يسمّى إقليمَ أرضِ الصومال طمعاً في تحقيقِ أجنداتٍ سياسيةٍ وأمنيةٍ واقتصاديةٍ مرفوضة/ على أن يَعقِدَ مجلسُ الأمن غداً جلسةً طارئة بدعوةٍ من الصومال التي دَعت نتنياهو الى الاعتراف بدولةِ فِلسطين أولاً// ما سيَحدُثُ على أرض "فلوريدا" غداً مقروءٌ من عناوينِ المِنطقة/ وتوزيعُ النفوذ يَتِمُ بين "غرينلاند" و"صومالي لاند"/ ومختصرُ ما يجري.. طِفلٌ يَطلُبُ مِن سيرغي لافروف أن يُهديَهُ "كرة أرضية".. فيُطلَبُ منه الانتظار حتى ترسيمِ الحدود الجديدة.//