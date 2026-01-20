الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 20-01-2026

2026-01-20 | 13:12
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 20-01-2026

"ميني جردة" مُستَنسَخة/ قدَّمها رئيسُ الجمهورية جوزاف عون أمام السِّلكِ الدبلوماسي كدُفعةٍ أُولى على حساب البيدرِ الخارجي/ ومن رئةِ الوطنِ الذي يتنفسُ السلامَ على مبدأ العدالة/ ولا يعرفُ الاستسلام/ أَطلقَ عون سلسلةَ مواقفَ من بيت النارِ الرئاسي/ وخلال سنةٍ على الإقامةِ في بعبدا لم تُطلَقْ رصاصةٌ واحدة من لبنان عملاً باتفاق وقفِ الأعمال العَدائية/ في تأكيدٍ على أنَّ القوى المسلحةَ اللبنانية وحدَها مَنْ تُمسِكُ بالزِّناد جنوبَ الليطاني/ وفي الجَردة لم تكنْ الاستعانةُ بجملة نصرالله الشهيرة "الحقيقة فيما تَرَوْنَ لا فيما تَسمعون" مجردَ استِعارة/ بل رسالةٌ مزدوَجةُ الأبعادِ للسفراءِ والقَناصلِ المعتمَدين بفتحِ العيونِ على الإنجازاتِ لا الآذان على "الوِشايات"/ ولتوجيهِ العِلم والخبر لحزبِ الله بلُغةِ أمينِه الشهيد/ بعدم زجِّ لبنانَ بمغامراتٍ انتحارية بموازاة العملِ لبسطِ سلطة الدولة على كاملِ الأراضي معَ عودةِ الأسرى وإعادةِ الإعمار/ وفي حين باتتِ العناوينُ الأخيرة من "الكليشيهات" السياسية/ فإنَّ عهدَ الإصلاحِ وَقَع في "فَجوة" التسويات التي أعادت صلةَ الوَصْلِ بين عون وجعجع باتصالِ تهنئة وانتهت بتعيين غراسيا القزي مديرةً عامةً للجمارك كهديةٍ من بعبدا لمعراب ورَفَعت نَخبَ عون بعدما استَخرَجَ لها رئيسُ الجمهورية سِجلاً لا حُكمَ عليه/ ومَشتِ الحكومةُ بجريرتِه فأَلحَقَت به قَرينةَ البراءة/ وبالتكافُلِ الرئاسيِّ والحكومي جَرَت عمليةُ "سطوٍ" على القرار القضائي قبل صدور الحُكم النهائي على المدَّعَى عليها غراسيا القزي بجريمة انفجار المرفأ معَ قيمةٍ مضافة بالفساد والإثراءِ غيرِ المشروع/ اهتَزَّتِ الثقة/ وكي لاتقعَ / فإنَّ باستطاعة مجلسِ الوزراء "كفَّ يدِ القزي" والتراجُعَ عن الخطئية فضيلةٌ / وإلى حين ثُبوتِ المصداقية / بوجه التعيينِ الشرعي حيث الكفاءةُ تتقدمُ المحسوبيةَ/ فإنَّ أمامَ العهدِ برئاساتِه الثلاث تحدياتٍ ومخاطرَ تتصدَّرُها أزمةُ الميكانيزم البِنيوية/ وبحَسَبِ مصادرَ مطلعة على عملِ اللجنة فإن الدولةَ اللبنانية متمسكةٌ بعودة الاجتماعات على ثوابتَ لا حِيادَ عنها ... ومنها الإصرارُ على حق عودةِ الأهالي إلى قراهُم الأماميةِ ومنعِ تهجيرِهم/ فيما ترفضُ إسرائيل كلَّ الخُطواتِ التي أَقدَمَ عليها لبنان وتقدِّمُ الأمنَ على السلام/ وبحَسَبِ المصادرِ عينِها فإنَّ لبنانَ متمسكٌ بالتفاوضِ لانعدام الخِياراتِ الأخرى وثابتٌ على مواقفِه مهما كانتِ النتائج/ وفي مختَصَرِ القول أكد رئيسُ مجلس النواب نبيه بري أن سببَ تجميدِ اجتماعاتِ لجنة الميكانيزم هو أن إسرائيل لا تريدُ تنفيذَ اتفاقِ تِشرين/ وفي مَقامٍ آخَر رأى بري أنْ ليس لبنان وحدَه في حال انتظارٍ بل المنطقةُ برُمَّتِها تعيشُ حالةَ اللاإستقرار/ وهو ما بدا واضحاً عند أقربِ جار/ حيث لم يَكَدْ يَجفُّ حبرُ الاتفاق بين أحمد الشرع ومظلوم عبدي حتى انهارَ تحت وقع النار وفتحِ السجون التي كانت تسيطرُ عليها قواتُ سوريا الديمقراطية قسد وخروجِ آلاف "الدواعش" ما يؤشرُ إلى عودة تنظيم الدولة ليتَصَدَّرَ المشهدَ السوري ومنه إلى دول الجوار واستخدامِه كورقةٍ متى دَعَتِ الحاجةُ إليها  وغب طلب "الأب المؤسّس".
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 20-01-2026

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

20-01-2026

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 19-01-2026

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 18-01-2026
Play
2026-01-18
Play

مقدمة النشرة المسائية 18-01-2026

مقدمة النشرة المسائية 18-01-2026

2026-01-18

مقدمة النشرة المسائية 18-01-2026

مقدمة النشرة المسائية 18-01-2026

مقدمة النشرة المسائية 17-01-2026
Play
2026-01-17
Play

مقدمة النشرة المسائية 17-01-2026

مقدمة النشرة المسائية 17-01-2026

2026-01-17

مقدمة النشرة المسائية 17-01-2026

مقدمة النشرة المسائية 17-01-2026

يحدث الآن

اخترنا لك
مقدمة النشرة المسائية 19-01-2026
2026-01-19
مقدمة النشرة المسائية 18-01-2026
2026-01-18
مقدمة النشرة المسائية 17-01-2026
2026-01-17
مقدمة النشرة المسائية 16-01-2026
2026-01-16
مقدمة النشرة المسائية 15-01-2026
2026-01-15
مقدمة النشرة المسائية 14-01-2026
2026-01-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026