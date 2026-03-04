مقدمة النشرة المسائية 04-03-2026

بالإنذار حيناً وبالغدر أحياناً/ فَرضت معادلةَ إخلاءٍ من ضِفة الليطاني الجنوبية نحو شَمالِها/ وبالنار ضَربتِ الخاصرةَ الشَّمالية من مدينة النبطية إلى مدينة صور لإجبار مَنْ نَزَح إلى تلك الجهاتِ على الهروبِ نحو وبقيةِ المحافظات/ بهدف إقامةِ مِنطقةٍ عازلةٍ خالية من السكان وعُرضة للتوغل إن لم يكنْ للاحتلال/ وأمام هذا السيناريو/ الذي يتحملُ فيه حزبُ جُزءاً من المسؤولية بالانضمام إلى جبهة إسناد إيران/ واتخاذِ القرار المنفرد بالانخراط في الحرب بمعزِلٍ عن موقف الدولة وقراراتِها / فإنَّ النِّصفَ الآخَر من المسؤولية يقعُ على عاتِق اللجنةِ الخُماسية الممثلة بالميكانيزم والمرؤوسة أميركياً/ إذ وعلى مدى عامٍ ونِصفِ عام من اتفاقِ تِشرين لوقف الأعمال العَدائية/ لم يُعدَمْ ممثَّلاً برئاساتِه الثلاثِ زائداً قيادةَ الجيش وسيلةً ومناسَبةً بالطرق المباشِرة وغيرِ المباشِرة/ إلا وطالبوها بالضغط على إسرائيل لوقفِ اعتداءاتِها لكنَّ صرَخاتِهم وتحذيراتِهم من العواقِبِ لم تكنْ سوى صَرخةٍ في بَرِّيةِ شريعةِ الغاب التي انتهجَتها إسرائيل وتُواصِلُها بحِزامٍ من نارٍ وبارود يلفُّ لبنانَ من أقصاهُ إلى أقصاه/ وأمام الوضعِ القائم والمأزوم/ اكتفت مصادرُ دبلوماسيةٌ معنية بالتلويح والتهويل بأنَّ ما هو قادِمٌ أسوأُ وأصعب/ وبأنْ لا مبادراتٍ في الأفقِ لاحتواءِ التصعيد الإسرائيلي/ معَ تسجيلِ رئيسِ مجلسِ النواب استياءً وتوجُّساً أعلى مستوىً وأكثرَ خَطَراً مما كان عليه خلالَ حربِ الستينَ يوماً بحَسَبِ ما نَقل زوارُه للجديد/ ومَرَدُّ هذا الاستياءِ إلى عِبءِ المسؤوليةِ الكبير تِجاهَ أهلِ الجنوب والنازحين/./ لا بوادرَ حاليةً للخروجِ من الأزمة بحَسَبِ أطرافٍ سياسيةٍ ودبلوماسية ./ وغَدُ لبنانَ كما المنطقة في "عِلم الغَيب"/ وفي رسمٍ تَشبيهي للمرحلة/ فإنَّ وعلى قولِ مقرِّرِها الأول وصاحِبِ الأَمْر علي لاريجاني استَعَدَّت لحربٍ طويلةِ الأمد/ والرئيسُ الأميركي أرادها حرباً قصيرة / لكنَّ بنيامين نتنياهو استَدرَجَه إلى فَخٍّ أَشعَلَ حرباً إقليمية/ طالتِ الخَصمَ والحليف/ وإِنِ ابتدأتْ باغتيال المُرشد إلَّا أنَّ نُقطةَ نهايتِها لا تَلُوحُ في الأفق/ ووحدَه نتنياهو يعرفُ متى يضعُها على آخِرِ السطر/ وحتى اللحظة لا يبدو أنه في وارِدِ وضعِ حدٍّ للمقامَرةِ والمغامَرة/ التي لا تَقتصرُ على صوتِ المِدفع وَحَسْبُ بل على مسارِ الحرب ونتائجِها ومداها / حيث لا يستطيعُ تَحمُّلَ كُلفتِها لوجستياً ومزيداً من أرواح الجنود/ مثلما يواجِه نتنياهو نقمةَ الجبهةِ الداخلية إذا ما طالَ أمَدُ الحرب/ فيما تراهِن طهران على تململِ المِزاجِ الأميركي كما على الخلافِ داخلَ الكونغرس / بعد الصفعةِ إلى ترامب بشعاره واستبدال "أميركا أولاً " "بإسرائيل أولاً" /./ ترامب يصفُ نفسَه بالرئيسِ الأميركي الأعظم على الإطلاق/ وهو ما سبَقه إليه أنور السادات الذي شَطَب مصطلح "آخِرِ العمالقة" عن غلاف "خريفِ الغضب" للراحل حسنين هيكل/ وكتبَ محلَّه أنا آخِرُ العمالقة في تاريخ مِصر/ وانتهى الأمرُ باغتياله/ وللتاريخ عِبَر.