عاجل
مراسلة الجديد: الغارة استهدفت محيط ملعب الراية في الضاحية
مراسلة الجديد: غارة ثانية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
مراسلة الجديد: غارة اسرائيلية على صيدا
رئيس الحكومة نواف سلام: لم نختار هذه الحرب
الجيش الاسرائيلي: بدأنا للتو شن موجة غارات أخرى في ضاحية بيروت الجنوبية
مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 05-03-2026

2026-03-05 | 13:39
لا يومَ كيومِك يا لبنان/./ وعند النُّقطةِ الفاصلة ما بين عدوانٍ لم يتوقفْ علينا منذ ستةَ عَشَرَ شهراً/ وحربٍ يخوضُها طرفٌ من خارج سِربِ الإجماع الرسمي والوطني/ وانغمسَ "بجَرَّة قلم" في مَحاورها/ انتظر العدوُّ الإسرائيلي عند التقاطع/ وفي أخطرِ تصعيد"خربط الجغرافيا"/ حذر وأنذر الضاحيةَ الجنوبية من جهاتها الأربع وما يلامسُها/ وحدَّد المَساراتِ والطرقاتِ الواجبِ على المواطنين سلوكُها/ ووَزَّع النازحين "ملو وجوههم" وبما استَطاعوا حملَه على المناطق/ منهم مَن غادرَ سيراً على الأقدام/ وأغلبُهم زَحفوا نحو بيروت/ وصعوداً إلى المتن/وصولاً إلى الشَّمال/ ولم يبقَ إلَّا أنْ يُقيمَ لهم معسكرات أوشفيتز كبَدَلِ إقامة/ قبل أن يفرِجَ عنهم/./ وفي "ساعة سمَّاعة" تحوَّلت شرايينُ البلاد إلى مواقفَ للسيارات/ تَرافَقَت معَ موجةِ نزوحٍ هي الأكبرُ بتاريخ الحروب عليها/ وفجَّرت خزَّاناً بشرياً تدفَّق نحو المجهول/ في استراتيجةِ ضغطٍ مزدوَجة: على الدولة والحكومة من جهة وعلى تأليبِ المجتمع اللبناني بعضُه على بعضٍ وتحويلِه قنبلةً اجتماعيةً موقوتة على رهان الانفجار الكبير/ ومن خلالها استطاع العدوُّ الإسرائيلي أن يضعَ لبنان على حافَّةِ الهاوية/ وأنْ يَنقلَ نموذجَ غزة إليه/ باعتراف وزيرِ ماليتِه الأكثر تطرُّفاً بتسلئيل سموتريتش/ وتهديدِه بتحويلِ الضاحية الجنوبية إلى خان يونس القطاع/ ولا مَن يمنعُ الجنونَ الإسرائيلي من تفعيل سلاحِ يومِ القيامة والتلويح باستخدامه كما سبق وهدد غزة/./ ارتفاعُ مستوى الضغطِ ومنسوبِه لم يَعُدْ مقتصِراً على حزبِ الله والبيئةِ الشيعية/ بل تخَطَّاهُ ليشمُلَ كلَّ لبنان/ في حربِ نفوذٍ ومصالحَ إذا استمرت ستَدخُل تاريخَ الحروبِ العالمية بنُسختها الثالثة/ وفي تأكيدِ المؤكَّد بأنَّ صواريخَ الثأرِ الستَّة وبيانَها المُعَرَّب عن الفارسية/ "نطقَ" وليد جنبلاط بأنَّ القرارَ أتى من الخارج وتحديداً من إيران/ وفي معرِض تأييد قراراتِ الحكومة دعا للتضامنِ والتكافل معَ الجيشِ وقائدِه/ ولا بديلَ من الصبر والحوار الدائم معَ كلِّ الشركاء في الوطن/ ومن الحُفرة التي حَفَرَها الحرسُ الثوري للبنان/ فَعَّل مجلسُ الوزراء تأشيراتِ عبورِ الإيرانيين إلى لبنان/ معَ اتخاذِ ما يَلزَمُ وبكل الوسائل لمنع أيِّ نشاطٍ عسكريٍّ أو أمني وتحت أيِّ غِطاءٍ يقومُ به عناصرُ من الحرس الثوري الإيراني في لبنان تمهيدًا لترحيلِهم/ وسَجل محضرُ الجلسة رداً لرئيسِ الحكومة على مَن يتهمُها بالتماهي معَ المطالبِ الإسرائيلية/ بأنَّ مَن يَرتكبُ "خطيئة" هو مَن زَجَّ لبنان في تداعياتٍ كنا بغِنىً عنها/ وبأنَّ التخوينَ ليس شَجاعة/ وفي اليوم السادس على حربٍ تَنتظرُ تأريخَ آخِرِها/ فقد اتَّسَعت رُقعتُها فوق الأرضِ الملتهِبة/ و"بجريمةٍ موصوفة" بحقِّ جيرانِها/ وَضعت فيها إيران دولَ الخليج في دائرة النار فجَدَّدتِ اليومَ استهدافَ قطر والكويت والبحرين والإمارات/ حتى اللحظة التَزَمَت دولُ الجوار بحُسنِ الجوار/ ونَأَت صوبَ الحِكمة بعدم الردِّ على النار بالنار/ ولم تَقعْ في الفخّ الإيراني باستدراجِها لحربٍ عليها تحت عنوان "العدوان الثلاثي".
النشرة

