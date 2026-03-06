عاجل
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصدنا عمليات إطلاق صواريخ باتجاه مناطق واسعة جنوب إسرائيل
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصدنا عمليات إطلاق صواريخ باتجاه مناطق واسعة جنوب إسرائيل
مناشدة لتوجه الدفاع المدني والصليب الأحمر إلى منطقة النبي شيت لمساعدة العائلات العالقة نتيجة الغارات المكثفة
مناشدة لتوجه الدفاع المدني والصليب الأحمر إلى منطقة النبي شيت لمساعدة العائلات العالقة نتيجة الغارات المكثفة
مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 06-03-2026

2026-03-06 | 13:24
مقدمة النشرة المسائية 06-03-2026

مقدمة النشرة المسائية 06-03-2026

وفي اليوم السابع ما استراحتِ الحرب/ فبَلَغت باتّساع دائرتِها وتشابُكِ جبَهاتِها/ أمراً أو  عفواً/ درجةَ الغَلَيان / تحت نار دخولِ أجيالٍ جديدة من آلةِ القتل والتدمير/ حوَّلَ فيها العدوُّ الإسرائيلي أرضَ الضاحية الجنوبية ومعها محافظاتُ الجنوب والبقاع إلى حقلِ تجارِبَ فوق الأجسادِ والأرواحِ والأملاك/ وإذا كانت بيوتُ الضاحية قد خَلَت من ساكِنيها/ فإنَّ قلبَ بيروتَ وباقي المناطقِ أصبح بيتاً بمساكن كثيرة / فَتحت أبوابَها لاستقبالِ واحتضانِ أبناءِ جِلْدَتِها في الوطن الواحد/ وأَظهرت أنه متى ما أصيب عضوٌ بجرحٍ فإنَّ كلَّ جسدِ البلاد يَتوجّع/./ ومن وَحدة الحال التي تجلَّت بأعلى درجاتِ الحِكمة والمسؤوليةِ الوطنية/ سَقط رهانُ إسرائيل/ في الَّلعِب على الوتَرِ الطائفي/ من خلال تحديدِه مَساراتِ النزوح نحو مناطقَ ذاتِ انتماءاتٍ طائفيةٍ معينة لإيقاعِ ذاتِ البَيْنِ بينها / فغَلَب الطَّبعُ الوطني على التطبُّعِ الإسرائيلي بالَّلعِبِ على التناقضاتِ الطائفيةِ والسياسيةِ اللبنانية. والأمرُ عينُه انسحبَ على وَحدة الموقفِ الرسمي/ وتفعيلِ الخطوطِ الدبلوماسية الساخنة سِلكياً ولاسلكياً وحضورياً / وهو ما أَبلَغَه رئيسُ الحكومة نواف سلام للسفراءِ العرب والأجانب/ ومفادُه أنَّ الدولةَ تعملُ معَ شركائها الدوليين لوقف العدوان الإسرائيلي/ وأنَّ قرارَ الحربِ والسلم يجبُ أن يبقى بيدها/ والرغبةَ في التفاوضِ هي لتجنيبِ المُنشآتِ والممتلكات الأضرار وإنْ كان جُزءٌ من اللبنانيينَ يَدفع ثمناً باهظاً إلَّا أن كلَّ لبنان هو ضحيّة/ أما المشهدُ السياسيُّ اليومَ فاستَقرَّ على أعلى درَجاتِ سُلَّمِ المَيدان/ ومن تصعيدِه وتطوراتِه/ تحدثت مصادرُ دبلوماسيةٌ للجديد عن مبادرةٍ فرنسية عَرَضها الرئيس إيمانويل ماكرون على رئيسِ الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو/ تقومُ على مبدأ وقفِ الأعمال العَدائية بين الطرفينِ: الإسرائيلي وحزب الله مقابلَ أن تتعهدَ الحكومةُ اللبنانية باتخاذ إجراءاتٍ عمليةٍ سريعة لبسط سلطةِ الدولة على كامل الأراضي / ومعَ تأكيدِ المصادرِ أنَّ الجانبَ الفرنسي مستمرٌّ في مَسعاه/ إلَّا أنه حتى اللحظة لم يتسلمِ الردَّ الإسرائيلي /./ 
إلى ما تقدَّمَ فإنَّ المؤشراتِ تدلُّ على أن نتنياهو المولَع بتسخين الجبَهات/ وعدمِ إيقافِ الحروب تحت شعارِه الوهمي "النصرُ المُطلَق" فإنه اتَّخذ من دخول حزبِ الله المباشِر  الحربَ/ مادةً دَسِمة ليبنِيَ معركتَه معَ لبنان عليها/ مضافاً إلى ما أعلنه وزيرُ حربِه عن استمرار تعزيزِ القوات في لبنان حتى الحسمِ معَ حزبِ الله/ أما حسمُ الحرب على إيران فلا تلوحُ بوادرُه في الأفق/ معَ انسدادِ الأفقِ الإسرائيلي في زجِّ فصائلَ إيرانيةٍ معارِضة يتصَدَّرُها الأكرادُ في المعركة التي حمَلَت شعار إسقاط النظام/ وبعد سبعةِ أيامٍ عليها واغتيالِ المرشد الإيراني/ فإنَّ هذا الشعارَ يأخذُ بالابتعادِ شيئاً فشيئاً عن أرض الواقع/ معَ افتراقِ طريق نتنياهو عن طريق ترامب/ الذي يفضِّلُ الإبقاءَ على صيغة النظامِ الحالي معَ إجراءِ عمليةِ تبديلٍ للوجوه والإتيانِ بوجوهٍ براغماتية تتفاوَضُ على النووي والبالستي/ فأيٌّ من الطريقَينِ سيصلُ إلى نهايتِه ؟/./
مقدمة النشرة المسائية 05-03-2026

