الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 18-05-2026

2026-05-18 | 13:44
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 18-05-2026

"المي كذَّبتِ الإسرائيلي" ولبنان غَرِقَ بشِبر هُدنة/ فلا الراعي الأميركيُّ صَدَقَ وعدَه/ ولا تل أبيب تعهَّدَت رسمياً/ ولا حزبُ الله أصدرَ تكليفاً شَرعياً/ وصبيحةُ بَدءِ سَرَيان مفعولِ تمديد وقفِ إطلاق النار/ مِثلُ عشيتِها كأنَّ هُدنةً لم تكن/ ومعها أُصيبَ لبنانُ الرسميُّ بعُسرِ هَضْمِ الاتصالاتِ المكوكية المحلية والخارجية/ لتعودَ الأمورُ وتتوقفَ عند تقاطُعِ إسلام آباد// فبالدليلِ الناري أَطلقت إسرائيل النارَ على وقف إطلاقِ النار/ ومجدداً ذَخَّرت سلاحَها الجويَّ والمِدفعيَّ وضَمَّت جنوبَ لبنان وشرقَه إلى جحيمِ آلتِها الحربية/ معَ مزيدٍ من إنذاراتِ الإخلاء القَسري/ وسفكِ دماءِ المزيدِ من المدنيين/ أما حزبُ الله الذي لم يَسحَبِ الوَكالةَ التي مَنَحها "لتوأَمِه" السياسي لقيادةِ دفَّة تثبيتِ وقفِ إطلاقِ النار الشامل/ فقد سَحَب اليدَ عن الزِّناد من منتَصَفِ الليل حتى انتصافِ النهار/ قبل أن يُطلِقَ صَليةً تحذيرية بالصواريخِ والمحلّقاتِ الانقضاضية على المواقعِ الإسرائيلية داخلَ الأراضي اللبنانية المحتلة وصوبَ الشَّمالِ ما وراءَ الحدود/ استباقاً للحظةٍ إقليميةٍ ارتفع فيها منسوبُ التوترِ الإيراني الأميركي/ على مِقياسِ حربِ المقترحاتِ والردِّ عليها والمقترحاتِ المضادَّةِ والردِّ المضادّ// هُدنةٌ على الورق ونارٌ على الأرض/ وبين المِتراسينِ وقَعَ لبنان في المَصيَدة/ فلا هو قادرٌ على تقديم المزيدِ من حسابٍ بلا رصيد/ ولا إسرائيل بوارِدِ الالتزامِ بالإطار الذي وضَعَته الدولةُ للتفاوض/ وهي تذهبُ إلى المفاوضات لمجردِ تثبيتِ الحضور/ وهروبِ بنيامين نتنياهو من خلالِها إلى الأمام كي لا تلاحِقَه "لجنة فينوغراد" جديدةٌ تُلقِي به وراءَ القُضبان// مدَّد نتنياهو الحربَ على وقف إطلاق النار/ واستَدعى مجلسَه الوَزاريَّ المصغر لاجتماعٍ ثانٍ خلال أربعٍ وعشرين ساعة/ تزامَن ذلك معَ تصاعدِ "النبرة الترامبية" تِجاهَ إيران/ حيث أعلن أن صبرَه بدأ يَنفَد/ وأمهَلَها اياماً وليس أسابيعَ لتقديم شيءٍ يؤدي إلى تحريك الجمود/ وما لم يحصُلْ على هذا الشيء فإنه يَميلُ للعمل العسكري/ ومواصلةِ المفاوضات عبر القنابل/ هذا التهديدُ قُوبل بردٍّ أشدَّ استعَدَّت لكل سيناريوهاتِه وَزارةُ الدفاعِ الإيرانية/ وإزاء تبادلِ النيران بالمواقف أُصيبت باكستان بدُوَّار المَضيق وعَلِقت في بابٍ دوار بين طهران وواشنطن اللتينِ تواصِلانِ تغييرَ شروطِهما وأهدافِهما/ وإذ هي أَبقَت مجالسَ الوَساطةِ بالأمانات مدَّدت لوزيرِ داخليتِها الإقامةَ على أرض الدبلوماسيةِ الإيرانية ليومٍ ثالث/ معَ تحذيرٍ من أنَّ الوقتَ يَضيقُ أمامَ سدِّ الفَجَواتِ بين الطرفين وجهودَها تنصَبُّ حالياً على ضَمان استمرار التهدئة/ في المقابل فَعَّلتِ الخارجيةُ الإيرانية تواصُلَها مع نظيرتِها السعودية على مناقشة المساراتِ الدبلوماسية الراهنة والتطوراتِ الإقليمية/ قبل أن تتلقى خارجيةُ المملكة اتصالاً من ديوانِ الخارجيةِ القطرية بحثَ في جهود خفضِ التصعيد// وبانتظار تعديلِ جيناتِ المقترحات وإخراجِ غُبارِها التفاوضي من أجهزةِ الطردِ الباكستاني وما يتركُه من تأثيرٍ عُضوي على الملِف اللبناني/ فإنَّ الساحةَ الداخلية كانت مَثارَ اهتمامٍ فرنسيٍّ ألماني كلٌّ من جهة/ للعمل مع الشركاءِ لضمان تنفيذ اتفاقِ وقف إطلاق النار/ في حين تحوَّلتِ الأنظارُ من عين التينة إلى ساحة النجمة/ لاستخراج قانونِ عفوٍ تداخَلَت فيه السياسةُ معَ القضاءِ معَ الطائفية/ ككلِّ مِلفٍّ يَخضعُ لهذه المعادَلات الثابتة/ في دولة تحولت إلى "وكالة بلا بوّاب"//
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 18-05-2026

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

18-05-2026

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 19-05-2026
مقدمة النشرة المسائية 17-05-2026

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 20-05-2026
Play
13:30
Play

مقدمة النشرة المسائية 20-05-2026

مقدمة النشرة المسائية 20-05-2026

13:30

مقدمة النشرة المسائية 20-05-2026

مقدمة النشرة المسائية 20-05-2026

مقدمة النشرة المسائية 17-05-2026
Play
2026-05-17
Play

مقدمة النشرة المسائية 17-05-2026

مقدمة النشرة المسائية 17-05-2026

2026-05-17

مقدمة النشرة المسائية 17-05-2026

مقدمة النشرة المسائية 17-05-2026

يحدث الآن

اخترنا لك
مقدمة النشرة المسائية 20-05-2026
13:30
مقدمة النشرة المسائية 19-05-2026
2026-05-19
مقدمة النشرة المسائية 17-05-2026
2026-05-17
مقدمة النشرة المسائية 16-05-2026
2026-05-16
مقدمة النشرة المسائية 15-05-2026
2026-05-15
مقدمة النشرة المسائية 14-05-2026
2026-05-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026