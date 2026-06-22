مقدمة النشرة المسائية 22-06-2026

من مضيق أبحرت الأزمة لترسو عند بحيرة وبينهما ارتفع "جبل علي الطاهر" ليحجز للبنان مقعدا بين دولتين اجتمعتا وجها لوجه بصفة لا غالب ولا مغلوب فكان اللغم وصمام الأمان معا في محادثات ما كانت لتنطلق لو لم يثبت وقف إطلاق النار فوق طاولة قمة بحيرة لوسيرن لم يحضر السوق التفاوضي ولم يبع موقفه لأي دولة كي تفاوض باسمه لكنه اشترى من "الكيس" والأميركي تعهدا بوقف التصعيد وخرج من "المولد السويسري" بإنشاء آلية لمتابعة تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم والذي ينص حصرا على إنهاء الحرب في كل الجبهات بما فيها لبنان وذلك بحضور شاهدين: الباكستاني الذي قاد الوساطة والقطري الذي شكل جدار الدعم لها بالتكافل والتضامن مع السعودي وهو ما أكدته مصادر دبلوماسية على تماس مباشر مع أولياء التفاوض ففي المعلومات أفادت المصادر بأن الوسطاء تتصدرهم قطر والسعودية من خلال وزير الدولة محمد بن عبد العزيز الخليفي والأمير يزيد بن فرحان دخلوا بثقلهم على الملف اللبناني بالتواصل المباشر مع رئيس الحكومة نواف سلام وتضيف المصادر الدبلوماسية أن الوسيطين القطري والسعودي يدفعان لضمان الوقف الشامل لإطلاق النار أما الانسحاب من لبنان فتتولاه مفاوضات واشنطن حيث التنسيق قائم في العاصمة الأميركية بين سفيرة لبنان والسفير القطري مع قيمة مضافة تتمثل بالعلاقة الجيدة التي تربط الرئيس دونالد ترامب بأمير قطر تميم بن حمد من دون أن تغفل المصادر الدور الجبار بحسب وصفها للسفير ميشال عيسى بهدف الوصول إلى حلول تحمي لبنان من اي تصعيد وإلى أن يتبلور المشهد في الأيام المقبلة لا تخفي المصادر تعرض الأمر لمؤثرات خارجية إسرائيلية قد تشكل عقدة في المنشار ومن هنا سيحاول الوفد اللبناني المفاوض انتزاع تعهدات أميركية مكتوبة ومعلنة بعدم خرق وقف إطلاق النار وبعدم اشتراط البقاء في الأراضي المحتلة لحين معالجة ملف السلاح وانتشار الجيش وإذا كان قطار التفاوض الثنائي الأميركي الإيراني قد وضع على سكته وانطلقت اللجان الفنية بإشراف المستوى السياسي لتنفيذ بنود المذكرة فإن لبنان خرج من المحطة ليلتحق بركب واشنطن التفاوضي وهو وإن تنقل بين طاولتين سويسرا وواشنطن فلكل منهما وجهة تفاوضية تقترب من التنافس بقدر ما تبتعد عن التكامل وقبيل انطلاق ثلاثاء الجولة الخامسة على مستوى الوفدين اللبناني والإسرائيلي افادت مصادر مطلعة للجديد أن سفيرة لبنان في واشنطن وبإيعاز رسمي تؤكد أن أي مقاربة للملفات اللبنانية تستوجب التنسيق المباشر مع رئيس الجمهورية على قاعدة احترام سيادة لبنان واستقلال قراره الوطني وضرورة أن تكون الدولة اللبنانية شريكا أساسيا في أي مسار يتعلق بلبنان وعلى هذا المسار علمت الجديد أن المملكة وخلال الأيام الماضية عملت بإصرار على ضمان عدم تجاوز الدولة اللبنانية في أي مفاوضات أو ترتيبات مستقبلية