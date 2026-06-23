مقدمة النشرة المسائية 23-06-2026

مفاوضاتٌ في واشنطن/ وإسرائيل تلعبُ بالنار على مشارفِ النبطية الفوقا/ فيرتَدُّ الرصاصُ على اتفاق سويسرا لكنه لم يُصِبْه بمقتل/ حزبُ أكد التزامَه "حتى الآن" ورَدَّ بسلاحِ التحذير على انتهاكِ وقفِ إطلاق النار بإطلاقِ النار على مواطنَينِ أحدُهما عضوٌ بلدي ما أدى إلى استشهادِهما بالإضافة إلى جرح آخرين/وإذا ما استَثنَينا المسيّراتِ الجوَّالةَ من بيروتَ إلى الجنوب وقنابلَها الصوتية/ فإنَّ الاتفاقَ قيدُ الاختبارِ والتثبيتِ بإشراف لجنتِه خُماسيةِ الأضلاع ناقصاً إسرائيل والمؤلفة من الأميركي والإيراني والباكستاني والقطري واللبناني/ أصابَ تل أبيب بهستيريا الاستبعاد / "فحركشت" في المَيدان على مَسافةِ ساعاتٍ من التفاوض/ بهدف فصلِ مسارِها معَ عن مسارِ أميركا معَ إيران/ وذلك قبل أن ينضمَّ وفدُها إلى الوفدِ اللبناني في الجولة الخامسة لانعقاد طاولة واشنطن في مقر الخارجية الأميركية/./ وبحَسَب المتداوَلِ عن مسار هذه الجولة فإنَّ الوفدَ التَحقَ بها وبحوزتِه خرائطُ تشبيهيةٌ عن المناطقِ التجريبية لعرضِها على الوفد اللبناني كنموذجٍ للانسحاب من مناطقَ احتلها جنوبَ الليطاني كي يتسلَّمَها الجيشُ اللبناني ويُرَجَّحُ بحَسَب الإعلامِ الإسرائيلي أن تكونَ في القطاع الغربي في خُطوةٍ وصَفَها الإعلامُ ذاتُه بأنها استباقيةٌ لأيِّ إملاءاتٍ أميركية بالانسحاب الشامل وهو ما لا تريدُه إسرائيل/ وما بدا واضحاً في الموقف الذي نقلته القناةُ الثانيةَ عَشْرة عن سفير تل أبيب في واشنطن حين رأى في افتتاح المفاوضات أنَّ الطرفينِ اللبنانيَّ والإسرائيلي وخلال الجولاتِ الأربع كانا في القطارِ نفسِه / والقطارَ معرَّضٌ للخروجِ عن مسارِه بعد اتفاقِ سويسرا الإيراني الأميركي والذي مدَّ حزبَ الله بالقوّةِ والجُرأة بحَسَب السفيرِ الإسرائيلي// وإذ اتسمت أجواء الجلسة الخامسة بالإيجابية وتم خلالها مناقشة مسودة إعلان نوايا يجمع الملفات السياسية والأمنية والدبلوماسية/ فإن الوفدَ اللبناني انضمَّ للشوطِ الخامس معزَّزاً بقوةِ تثبيتِ وقفِ إطلاق النار المبرَم/ وبفريقِ استطلاعِ التفاصيلِ حول المنطقةِ التجريبية/ بإشرافٍ مباشِر من رئيسِ الجمهورية جوزاف عون وقائدِ الجيش رودولف هيكل من غرفة عمليات بعبدا / تلقَّى على هامشِها عون اتصالاً هاتفياً مشتركاً من نائبِ الرئيس ترامب جاي دي فانس ووزيرِ الخارجية ماركو روبيو/ تناول الوضعَ في لبنان ومرحلةَ ما بعدَ اجتماعاتِ سويسرا/ وإلى تعزيزِ سيادة الدولة وتمكينِها شدد فانس وروبيو على تنفيذِ ما اتُّفِقَ عليه في سويسرا ومن ضِمنِه تشكيلُ خَلِيةٍ ثلاثيةٍ أميركيةٍ إيرانيةٍ لبنانية والانكبابُ على دراسةِ الترتيباتِ المتعلقة بالخلية وطريقةِ تشكيلِها/./ بعد الاتصالِ العابِر للحدود/ فعَّلَ عون الخطوطَ الداخلية معَ الرئيسين نواف سلام ونبيه بري كلٌّ على حِدة / ووضَعَهما في أجواء الاتصال مع فانس وروبيو لجهة تأكيدِ تثبيتِ وقفِ إطلاق النار وعملِ الخلية إضافة إلى مشاوراتٍ حول قضايا مختلفة/ وفي معلوماتِ الجديد أنَّ الخطوطَ الساخنة بين بعبدا وعين التينة وحارة حريك لم تتوقفْ لمواكَبة تطورات المرحلة// الالتفافُ اللبنانيُّ الرسمي حول موقفٍ موحد يرسِمُ صورةَ اليومِ التالي / الذي وَضَع أسسَه الحَراكُ السعودي القطري من خلال ترسيخ الوَحدةِ الداخلية وتحصينِ السِلم الأهلي وانضواءِ الجميع تحت رايةِ بناءِ الدولة/ تمهيداً لإعادةِ ازدهارِ لبنان في المرحلة المقبلة / وهذا الدورُ تَخَطَّى لبنان إلى شؤونِ المنطقة بأكملِها / وهو ما ظهرَ جَلِياً إنْ كان من خلال الاتصالاتِ المباشِرة بين إيران والمملكة / أو عبر الوَساطة التي لعِبتها قطر بين طهران وواشنطن/ خلال مفاوضاتِ سويسرا حيث أَنهتِ اللجانُ الفنية على مستوى الخبراء أعمالَها وغادرتِ الوفودُ إلى بلادها/ ومن نتائجها / أن إيران قَسَّمَت خليَّتَها باتجاهين: الفريقُ المفاوِض المؤلف من قاليباف وعراقجي زار مسقَط حيث جدد الطرفانِ التزامَهما بالحفاظ على مضيق هُرمُز ممراً مائياً آمِناً للملاحة الدولية/ معَ إبقاء بابِ الحوار مفتوحاً من خلال فريق عملٍ مشترك بشأن الإدارةِ المستقبلية للمَضيق/ في حين قام الرئيس مسعود بزشكيان بزيارةِ شُكرٍ لباكستان على جهودِها في التوصل للتوقيعِ على مذكِرة التفاهم أما رئيسُ وزراءِ باكستان وفي مؤتمر صَحَفي مشترك مع بزيشكيان فقد توجه بالشكرِ لكلٍّ من قطر والسعودية ومِصر وتركيا على دعمها التوصلَ إلى السلام / ودُمتُم بأمان//