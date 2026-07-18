أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 18-07-2026

2026-07-18 | 13:26
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 18-07-2026

وأنتَ تُعِدُّ للّقاء .. "فكِّرْ بغيرك"/./ بستِّمئةٍ وخمسينَ كيلومتراً محتلة/ بمنطقةٍ صفراءَ حَوَّل الاحتلالُ قُراها وأراضِيَها وبُنيانَها إلى رَماد وحقولَها وشجرَها إلى منطقةٍ جرداءَ صارتِ الحياةُ فيها أَثَراً بعد عَين /./ وأنت تُعِدُّ للِّقاء/ تكلمْ بلسانِ آلافِ الشهداءِ والجرحى ومئاتِ آلافِ المهجَّرين من الوطنِ داخلَ الوطن/ ولستَ وحدَك / ما دامَتْ يدُك الُيمنى على الدستور والقَسَم بالحفاظ على سيادة لبنانَ حتى آخِرِ شبرٍ من أراضيه/ ومن هذا الحقِّ تَكتسِبُ شرعيةَ المُطالَبة بموقفٍ صريح من الراعي الأميركي لاتفاقِ الإطار بوقفِ الاعتداءات الإسرائيلية وإلزامِ  تل أبيب بالانسحاب الكامل/./ هي ليست بالمَهمَّة السهلة / في ظِل الظروفِ القائمة والقاتمة/ فما بينَ الرئيسِ الأميركي دونالد ترامب ورئيسِ الوزراء بنيامين نتنياهو ما صَنَعه الحَدّاد/ إذ وصلتِ العلاقةُ  بين الطرفَين إلى نُقطةِ افتراقٍ في المصالح/ فمصيرُ نتنياهو على المِحَكّ والتصعيدُ ضد لبنانَ وغزةَ عُدَّتُه في انتخابات الكنيست / وحاصِلُها الذي يُبقيهِ في الحُكم ويُبعِد عنه مشهدَ الكلبشات في يديه وهو يُساق مَخفوراً إلى السِّجن/ فيما ترامب يريدُ الخروجَ من مأزِق الحرب على جبَهاتِها المتعددة كرافِعةٍ لحزبه الجمهوري في انتخابات الكونغرس النِّصفية/ ومن تضارُبِ المصالح هذا مضافاً إليه عدمُ تحديدِ موعِدٍ لنتنياهو للِقاء ترامب/ فإنَّ أمام رئيسِ الجمهورية جوزاف عون رحلةً صعبة/ ولقاءً أصعبَ في البيت الأبيض/ وإنْ شَكَّلت هذه الدعوةُ دفعاً للبنانَ واهتماماً شخصياً من الرئيس الأميركي/ وهذا ما يُعوَّلُ عليه/./ الرحلةُ إلى البيت الأبيض انطلقت وإلى ثلاثاءِ اللقاءِ الكبير/ ولقاءِ القِمةِ الثنائية معَ ترامب فإنَّ جدولَ أعمال الزيارة/ يلحَظُ اجتماعاتٍ ومشاوراتٍ معَ مسؤولين في الإدارة الأميركية/ تركِّز على تثبيتِ وقفِ إطلاق النار وإعادةِ الاستقرار وانسحابِ إسرائيل وبسطِ سلطة الدولة على أراضيها كافة/./ وقُبيلَ "دُعاءِ السفر" فإن عون "استَخارَ الخِيرة" معَ عين التينة/ وبحَسَبِ معلوماتِ الجديد فقد حمَّله بري وصيتَه بأولويةِ الانسحابِ الإسرائيلي الكامل كمدخلٍ لأيِّ مسارٍ سياسي أو أمني لاحق/./ وإلى توقيتِها الحسَّاسِ والضاغط/ فإنَّ الزيارةَ هي اختبارُ "النوايا" الأميركية/ كما هي مِفصَلٌ للانطلاق بالمناطقِ التجريبية كبادرةٍ وكقيمةٍ مضافةٍ للرئاسة الأولى حتى وإنْ لم يَجرِ تحديدُ موعدٍ لاجتماع روما اثنين/ وفي هذا الإطار ذَكرت هيئةُ البثِّ الإسرائيلية أنَّ الجيشَ الإسرائيلي سيَنسحبُ من زوطر الشرقية والغربية فقط بناءً على تفاهماتٍ معَ لبنان/ وهنا تدورُ الشُّبُهاتُ حول نتنياهو الذي سيَجعلُ من الأمرِ مَطِيَّةً للهروب إلى الأمام وتقطيعِ الوقتِ إلى ما بعدَ انتخاباتِه التشريعية/ ولن تكونَ المنطقةُ وتحديداً الجبهةُ معَ إيران بمنأىً عن برنامَجِ نتنياهو الانتخابي/ خصوصاً في ظِل الانتكاسةِ التي أُصيبَت بها مذكِرةُ التفاهم/ إذ وبعد أن أصدرَ ترامب حُكمَ إلغائِها/ أعلنت إيران تعليقَ العملِ بها/ بعد انفلاتِ الوضعِ الأمني على جانبَي المضيق/ وانتقالِ الاعتداءات الأميركية إلى مرحلتِها التالية في استهدافِ الجسور ومحطاتِ الطاقة وتوليدِ الكهرَباء/ الأمرُ الذي قابَلَته طهران باستهدافِ بُنىً تحتيةٍ ومحطاتِ تحليةِ المياه في دول الجوار/ ومعَ تجاوُزِ كلِّ الخطوطِ الحُمر/ ودَعَواتِ الوسطاء لتدبير العقل وخفضِ التصعيد / فإنَّ التقديراتِ في تل أبيب وبحَسَبِ القناة الثانيةَ عَشْرَةَ الإسرائيلية تشيرُ إلى أنَّ الولاياتِ المتحدة تخططُ لبنكٍ جديد من الأهداف وأنَّ إسرائيل تستعدُّ لتصعيدِ المواجَهة ولأيِّ سيناريو قد يؤثّرُ عليها/ وإنْ كان التقييمُ السائد في المناقَشاتِ داخلَ المنظومةِ الأمنية ولدى القيادةِ السياسية بأنَّ الصراعَ لن يشمُلَ إسرائيل على الأقل في الوقت الراهن/ بحَسَبِ مسؤولٍ إسرائيلي قد لا يكونُ مسؤولاً عن كلامِه//
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 18-07-2026

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

18-07-2026

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 17-07-2026

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 17-07-2026
Play
2026-07-17
Play

مقدمة النشرة المسائية 17-07-2026

مقدمة النشرة المسائية 17-07-2026

2026-07-17

مقدمة النشرة المسائية 17-07-2026

مقدمة النشرة المسائية 17-07-2026

مقدمة النشرة المسائية 16-07-2026
Play
2026-07-16
Play

مقدمة النشرة المسائية 16-07-2026

مقدمة النشرة المسائية 16-07-2026

2026-07-16

مقدمة النشرة المسائية 16-07-2026

مقدمة النشرة المسائية 16-07-2026

يحدث الآن

اخترنا لك
مقدمة النشرة المسائية 17-07-2026
2026-07-17
مقدمة النشرة المسائية 16-07-2026
2026-07-16
مقدمة النشرة المسائية 15-07-2026
2026-07-15
مقدمة النشرة المسائية 14-07-2026
2026-07-14
مقدمة النشرة المسائية 13-07-2026
2026-07-13
مقدمة النشرة المسائية 12-07-2026
2026-07-12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026