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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 02-08-2026

2026-08-02 | 14:36
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مقدمة النشرة المسائية 02-08-2026

كلامُ الليل محته تدوينة/ من دواوين دونالد ترامب/ وحالاتِ الانفصام التي يعيشها/ حيث أوقف العالم من جرائها على "إجر ونص"/ قبل أن يقول "استرح" و"يكنسل" الضربة على إيران/./ استدار ترامب ورفع إصبعَه عن الزر الأحمر/ بعد أن خاض حرباً نفسية بسلاح "غاز الأعصاب"/ وبحملةٍ إعلاميةٍ تهويلية بدأت بتحديد بنك الأهداف وبرفع مستوى التحذير من السفر إلى منطقة الشرق الأوسط ولم تنته بعرقلة حركة الطيران المدني إقلاعاً وهبوطاً/./ حبس العالم أنفاسه ولم تكن المرة الأولى/ التي يتخبط فيها سيد البيت الأبيض بقراراته/ ويستخدمُ جهازَ الضغط عالي التخصيب لدفع إيران إلى الاستسلام تحت وطأة الصواريخ/ أو جلبِها مخفورةً إلى بيت طاعةِ التفاوض/ لكنه وفي نسخةٍ طبق الأصل عن قراراتٍ سابقة/ فأصغى إلى حراكٍ خليجيٍ عربيٍ عاجل فعّل مع واشنطن ومع طهران دبلوماسيةَ الهاتف وتصدرته إلى قطر وباكستان ومصر وتركيا المملكةُ العربية السعودية باتصالٍ أجراه ولي العهد محمد بن سلمان بترامب/ وأفضى إلى تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد والعملِ على تحقيق التهدئة بما يمهد للتوصل إلى حلولٍ دبلوماسية/ وهو ما اكده مسؤولان أميركيان ومصدر مطلع آخر لموقع أكسيوس من أن ولي العهد السعودي تحدث أمس السبت مع ترامب وأعرب عن قلقه إزاء خططه لشن ضربات عسكرية جديدة واسعة النطاق ضد إيران / نزعت المملكة الفتيل وأوقفت ضرب إيران/ الجمهورية الإسلامية جلست بمفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة/ وتواصلت مع المملكة فهل تنتقل عدوى عدم المقاطعة إلى حزب الله ويبادر بتحية المملكة على جهودها إن كان مع طهران أم في لبنان؟ /./ برر ترامب تراجعه بأن الإيرانيين طلبوا وهو وافق/ لما فيه مصلحةُ مستقبل العالم ومن أجل بقاء إيران ناجحة ومزدهرة/ وإذ أشار إلى أن إسرائيل تشاركه هذا الالتزام/ اشترط التوصل سريعاً إلى اتفاق وليبدأ الجميع العمل ولينجزوا الأمر.. وإلا/./ من أداة الشرط ترك ترامب الباب موارباً نحو فصلٍ جديد من استراتيجية العصا والجزرة/ ووسط صمتٍ مطبق في دوائر القرار بالبيت الأبيض حول استدارتِه/ خلُص تقريرٌ تحليليٌ نشرته مجلة بوليتكو إلى أن أكبر الأخطاء والتحديات التي تواجه إدارة الرئيس الأميركي تكمن في أن واشنطن أخطأت في تقديرِ مدى استعداد طهران لتحمل الضغوط والخسائر من أجل الحفاظ على النظام/./ وبالنظام يتقدم لبنان "بيدقاً" على رقعة الشطرنج الملتهبة/ ويتهيأ لجولة روما الثانية من مفاوضاتٍ بينه وبين إسرائيل تصدرت الجغرافيا جدولَ أعمالِها بتطعيم الوفد العسكري والدبلوماسي بمسّاحين "طوبوغرافين" لترسيم الحدود البرية/ وهي حدود محت إسرائيل خطيها الأخضر والأزرق/ وتجاوزتهما إلى خطٍ أصفر داخل الأراضي اللبنانية باحتلالٍ جديد مسحت فيه قرى بأكملها من الوجود/ بشهادة بيانٍ صادر من الأمم المتحدة/ يؤكد أن حجم التفجيرات وعمليات الهدم الجارية في جنوب لبنان يثير قلقاً بالغاً لما يخلفه من آثارٍ مدمرة على البنى التحتية المدنية والتراث الثقافي والذاكرة الجماعية لأبناء المجتمعات المحلية/ وشدد البيان على ضرورة وضع حدٍ لهذا التصعيد في وتيرة التدمير/ لكن في إسرائيل لا حياة ولا حياء لمن تنادي/ فهي تهدد الضفة الغربية اليوم بنموذج جنين/ ونفذت في غزة "عقيدة الضاحية" فخرَ صناعة المرشح لرئاسة الحكومة غادي آيزنكوت/ قبل أن تُكررَ سيناريو خان يونس في الضاحية الجنوبية وسيناريو رفح في جنوب لبنان/ حيث المقتلة بشراً وحجراً وشجراً لا تزال مستمرة/ على مرأى ومسمع الضامن والوسيط والراعي/ العاجز حتى اللحظة عن لجم الثور الإسرائيلي الهائج.
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