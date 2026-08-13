مقدمة النشرة المسائية 13-08-2026

مصادر دبلوماسية للجديد عن انتقال المفاوضات من واشنطن إلى روما: مرتبط بدخول القوات الايطالية الى لبنان بعد قوات اليونيفيل أكان ذلك عبر تشكيل لجنة المراقبة او عبر القوات الدولية في جنوب لبنان