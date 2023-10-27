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مقتل مؤثرة وبطلة كمال أجسام شابة على درّاجة ناريّة

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مقتل مؤثرة وبطلة كمال أجسام شابة على درّاجة ناريّة
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رياضات متنوعة

2023-10-27 | 08:09
مقتل مؤثرة وبطلة كمال أجسام شابة على درّاجة ناريّة

عالم وسائل التواصل الاجتماعي وكمال الأجسام في حداد

دخل عالم وسائل التواصل الاجتماعي وكمال الأجسام في حداد، بعد أن توفيت المؤثرة ألانا بايفا، عن 21 عاماً، في مستشفى في ريو دي جانيرو، اثر تعرضها لحادث دراجة نارية أنهى حياتها.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن الشابة أمضت عدة أيام في المستشفى في حالة حرجة، بعد الحادث الذي وقع في حي كامبو غراندي الواقع في ريو دي جانيرو، حين كانت على متن الدراجة النارية، مع شريكها وصدمتهما شاحنة عند تقاطع.
عانى الثنائي من العواقب، حين هرب سائق الشاحنة، وحرمهما من المساعدة الفورية، وبدأت الشرطة تحقيقا للعثور على مرتكب الجريمة، وهو ما لم يحصل بعد عشرة أيام من الحادثة.

مقتل مؤثرة وبطلة كمال أجسام شابة على درّاجة ناريّة

رياضة

رياضات متنوعة

كمال الأجسام

ألانا بايفا

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