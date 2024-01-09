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ألعاب القوى: نتائج بطولة وكأس الإتحاد لإختراق الضاحية للعام 2024

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ألعاب القوى: نتائج بطولة وكأس الإتحاد لإختراق الضاحية للعام 2024
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رياضات متنوعة

2024-01-09 | 07:15
ألعاب القوى: نتائج بطولة وكأس الإتحاد لإختراق الضاحية للعام 2024

إفتتح الإتحاد اللبناني لألعاب القوى روزنامة نشاطاته للعام 2024


إفتتح الإتحاد اللبناني لألعاب القوى روزنامة نشاطاته للعام 2024 حيث نظمّ أول أمس الأحد بطولة وكأس الإتحاد لإختراق الضاحية للرجال والسيدات والماسترز لمسافة 10 كلم، في "حرش بيروت" حيث بدأ التجمع عند الساعة السادسة والنصف وإنطلقت كافة السباقات في الوقت المحدّد. 
وحضر رئيس الإتحاد رولان سعاده، نائبة الرئيس ناديا نعمه، أمين السرّ العام وسيم الحولي، أمينة الصندوق ماريا كيؤركيان، والأعضاء فيليب بجاني ونديم عبود، وشارك في السباق 230 عداء وعداءة ينتمون إلى 14 ناد إتحادي. وفي الختام تمّ توزيع الميداليات والكؤوس على الفائزين الأوائل بكافة السباقات. 
وجاءت النتائج على الشكل التالي:
فئة السيدات
جوان مكاري – ليتز ران – 36:18 دقيقة
شيرين نجيم – انتر ليبانون – 36:32 د
كارين شريم – الأنطوني – 37:27 د
ندى الكردي – انتر ليبانون – 38:28  د
جينيفر تومازو – انتر ليبانون – 39:18 د
لؤى زعرور – انتر ليبانون – 39:31 د

ترتيب الفرق لفئة السيدات:
انتر ليبانون 17 نقطة
ليتز ران 34 نقطة
الأنطوني 42 نقطة

فئة الرجال
منير كباره – ليتز ران 30:54 د
علي مرتضى – انتر ليبانون –31:19 د
عمر أبو أحمد – الجيش اللبناني – 31:53 د
علي رضا كنعان – الجيش اللبناني – 32:03 د
طوني حنا – ليتز ران –32:07 د
بلال عواضه – الجيش اللبناني – 32:15 د

ترتيب الفرق لفئة الرجال:
الجيش اللبناني 25 نقطة
انتر ليبانون 29  نقطة
ليتز ران 45 نقطة

فئة الماسترز 35-39 سنة سيدات
ألين مرعب – انتر ليبانون – 43:20 د 
زينب ضيا – بلو ستارز – 1:02.02 س
تيما خيزاران – إيليت -1:11.45 س

فئة الماسترز 35-39 سنة رجال
خالد الضناوي – الجيش اللبناني – 36.03 د 
سيدريك شقير – انتر ليبانون – 36.28 د 
عماد قرقفي – انتر ليبانون – 36.51 د 

فئة الماسترز 40 –44 سنة سيدات
هلا المرّ – انتر ليبانون – 44:44 د 
رنا مرعي بليق – بلو ستارز – 54.24 د

فئة الماسترز 40 –44 سنة رجال
عباس برجاوي (الأنطوني) 34:25 د
شادي حلبي  (انتر ليبانون) 36:58 د
يوسف عساكر (ليتز ران) 38:35 د

فئة الماسترز 45-49 سنة سيدات
جومانا علامه (القلعة) 44:57 د
ريم عنداري (أتليتيكا) 56:32 د
حنان عبد الخالق  (انتر ليبانون) 57:12 د

فئة الماسترز 45-49 سنة رجال
جورج دبلين - (ايليت) 35:45 د
جورج وديع (انتر ليبانون) 36:48 د 
وسام حديفي (قوى الأمن) 37:47 د

فئة الماسترز 50-54 سنة سيدات
ندى جسر (انتر ليبانون) 43:13 د
عليا حيدر (انتر ليبانون) 46:33 د 
أريب فرج (انتر ليبانون) 47:15 د  

فئة الماسترز 50-54 سنة رجال
حسين عواضه  (إيليت) 35:28 د
داوود مصطفى (ليتز ران) 35:38 د
وسام يزبك (انتر ليبانون) 36:11 د


فئة الماسترز 55-59 سنة سيدات
إيلغا طراد (ايليت) 48:23 د
ندى سجعان (انتر ليبانون) 48:27 د 
نيكول الياس (انتر ليبانون) 49:09 د 

فئة الماسترز 55-59 رجال
ريمون سمعان (ايليت) 40:43 د
شربل برقاشي (انتر ليبانون) 41:24 د
جورج سجعان (انتر ليبانون) 41:48 د

فئة الماسترز 60-64 سيدات
غاده خياط (ليتز ران) 1:00.24 س
نهلا هسيكه (انتر ليبانون) 1:05:01 ساعة
إيمان أبو علي (أتليتيكا) 1:16:00 ساعة

فئة الماسترز 60-64 رجال
زياد بستاني (ايليت) 46:49 د
حسين شياح (القلعة) 47:04 د
جوزيف سعاده (انتر ليبانون) 48.15 د 

فئة الماسترز 65-69 سنة رجال
أحمد غزيل (انتر ليبانون) 52:30 د
مجيد منذر (شامبس) 54:41 د  
بسام شرف الدين (أتليتيكا) 56:40 د 

فئة الماسترز 70 سنة وما فوق سيدات
جاكلين يونان (ايليت) 1:06:14 ساعة

فئة الماسترز 70 سنة وما فوق رجال
حبيب طراد (ايليت) 57:03 د
أنطوان الخازن (انتر ليبانون) 58:51 د 
حسين أمهز (القلعة) 1:04.22 س


ألعاب القوى: نتائج بطولة وكأس الإتحاد لإختراق الضاحية للعام 2024

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الإتحاد اللبناني لألعاب القوى

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