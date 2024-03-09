فيديو - كمبوديا تُحطّم الرقم القياسي العالمي بحمل الشريكات !!

تحدى 245 رجلاً في كمبوديا الحرارة الاستوائية

مساء أمس الجمعة، تحدى 245 رجلاً في كمبوديا الحرارة الاستوائية، بحمل شريكاتهن، أي زوجاتهن أو صديقاتهن أو أخواتهن أو حتى أمهاتهن، من خلال وضع ذراع واحدة تحت الساقين والأخرى خلف الظهر، والبقاء كذلك لمدة دقيقة.

وكان الهدف من ذلك هو تحقيق رقم قياسي عالمي جديد، لأكثر عدد من الأشخاص الذين يقومون "بحمل الزوجات" في الوقت نفسه، وفي حضور ممثلين عن موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وقال سام خان، البالغ 25 عاماً قبل أن يحمل زوجته "هذه هي المرة الأولى التي أشارك فيها في مثل هذا الحدث لتحطيم الرقم القياسي العالمي لكمبوديا"، وقالت الأم هنغ بوف، البالغة 50 عاماً، والتي حملها ابنها "أنا متحمسة للغاية".