طبيب روسيّ يردّ على عمدة باريس: السباحة في "السين" خطرة

قبل يومين، قامت عمدة مدينة باريس بتنفيذ الوعد الذي قطعته

قبل يومين، قامت آن إيدالغو، عمدة مدينة باريس، بتنفيذ الوعد الذي قطعته في كانون الثاني - يناير، والقاضي بالسباحة في نهر السين، قبل تسعة أيام من حفل افتتاح أولمبياد 2024، سعياً منها للتأكيد على أن النهر آمن لاستقبال المسابقات المائية.

وشارك إيدالغو في "مهمتها الوطنية" رئيس اللجنة المنظمة للأولمبياد توني إستانج، وسبقهما قبل أيام قليلة الى ذلك، وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا.

وبالأمس، نقل موقع "360" عن الطبيب الروسي أندريه كوندراخين تحليلاً للعواقب المحتملة للسباحة في نهر السين، قال فيه إن تطور الكائنات الحية الدقيقة في الماء يتسارع في الصيف، وأضاف "يحتوي الماء الدافئ على المزيد من منتجات العفونة، ما يعني أن خطر إصابة الناس بالكائنات الحية الدقيقة كبير".

وتابع كوندراخين "الشخص غير الرياضي يواجه صعوبة في الإصابة بالالتهابات المعوية، خاصة مع النشاط البدني الثقيل وعلى معدة فارغة"، وعواقب التواجد في المياه القذرة يمكن أن تكون خطيرة للغاية، بل ومميتة.







