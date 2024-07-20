ضحّى بإصبع يده للمشاركة في الألعاب الأولمبية

تشهد منافسات في 32 رياضة بينها 28 أولمبية و4 مضافة

قبل أيام على انطلاقة الألعاب الأولمبية، قرر لاعب الهوكي الأسترالي مات داوسون التضحية بإصبع يده اليمنى، لضمان المشاركة في باريس.

وتعرض إصبع اللاعب الى كسر، فاختار بتر السلامية المصابة بدلا من وضع جبيرة عليها، وقال في تصريح على موقع البطولة "لقد اتخذت قرارا واعيا بالتشاور مع جراح التجميل، ليس فقط من أجل المشاركة في الألعاب الأولمبية، ولكن أيضا من أجل الحياة المستقبلية".

وتنطلق مسابقات أولمبياد باريس 2024 فعلياً في 24 تموز - يوليو، أي قبل يومين من مراسم الافتتاح الرسمية، وتستمر حتى 11 آب - أغسطس، وتشهد منافسات في 32 رياضة، بينها 28 أولمبية و4 مضافة.





