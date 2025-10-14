بطل أولمبي سابق يواجه 19 تهمة بينها الاعتداء الجنسي على طفل

متهم بارتكاب جرائم جنسية ضد الأطفال في الفترة بين عاميّ 2012 و2014

قالت هيئة الادعاء الملكية ، أن المدرب الأولمبي - النرويجي السابق لألعاب القوى، فيسينتي ليفا مودال، البالغ 65 عاماً، متهم بارتكاب جرائم جنسية ضد الأطفال في الفترة بين عاميّ 2012 و2014.

وأضافت أن مودال، زوج العداءة الأولمبية السابقة للمسافات المتوسطة ديان مودال، ظهر أمام المحكمة أمس الثلاثاء لأول مرّة، في مواجهة 19 تهمة منفصلة، بينها الاعتداء الجنسي على طفل، والاغتصاب والسلوك المسيطر والقسري.

وتأتي المحاكمة تتويجاً لتحقيق أجرته شرطة الكبرى، "قررت هيئة الادعاء الملكية مقاضاة فيسينتي ليفا مودال بتهمة ارتكاب عدد من الجرائم الجنسية الخطيرة، بما فيها الجرائم المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال".

وتابع "عمل ممثلو الادعاء على التأكد من وجود أدلة كافية لإحالة القضية إلى المحكمة وأن من المصلحة العامة متابعة الإجراءات الجنائية".







