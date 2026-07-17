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دخان حرائق كندا يهدّد نهائي مونديال 2026

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دخان حرائق كندا يهدّد نهائي مونديال 2026
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رياضة

2026-07-17 | 12:34
دخان حرائق كندا يهدّد نهائي مونديال 2026

أعلن منظمو مونديال 2026 لكرة القدم، الجمعة، أنهم يراقبون عن كثب الدخان المتصاعد من حرائق الغابات في كندا،

والذي يغطي مساحات واسعة من الولايات المتحدة، قبل المباراة النهائية التي تجمع الأرجنتين وإسبانيا، الأحد، على ملعب ميتلايف في نيوجيرزي، في وقت تأثرت فيه نيويورك بشكل خطير بتلوث الهواء.

وقال المدير التنفيذي لفريق عمل كأس العالم في البيت الأبيض، أندرو جولياني، خلال مؤتمر صحافي: «لقد دار نقاش حول هذا الأمر، ولدينا شخص من هيئة الأرصاد الجوية الوطنية موجود في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) هناك، لذا فإننا نراقب الوضع عن كثب».

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