دخان حرائق كندا يهدّد نهائي مونديال 2026

والذي يغطي مساحات واسعة من الولايات المتحدة، قبل المباراة النهائية التي تجمع الأرجنتين وإسبانيا، الأحد، على ملعب ميتلايف في نيوجيرزي، في وقت تأثرت فيه نيويورك بشكل خطير بتلوث الهواء.
وقال المدير التنفيذي لفريق عمل كأس العالم في البيت الأبيض، أندرو جولياني، خلال مؤتمر صحافي: «لقد دار نقاش حول هذا الأمر، ولدينا شخص من هيئة الأرصاد الجوية الوطنية موجود في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) هناك، لذا فإننا نراقب الوضع عن كثب».
كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن عددا من لاعبي الارجنتين يرتدون اثناء المباريات تميمة يهودية، تعرف باسم "سوار العقد السبع"، ويُعتقد أنه يرمز إلى الحماية من الحسد والطاقة السلبية.
حرص أفراد البعثة الفرنسية على الاجتماع بالعاملين في الفندق والتقاط الصور التذكارية معهم
سيحصل لاعبو المنتخب المتوّج على خواتم خاصّة