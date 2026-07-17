دخان حرائق كندا يهدّد نهائي مونديال 2026

والذي يغطي مساحات من ، قبل المباراة النهائية التي تجمع الأرجنتين وإسبانيا، الأحد، على ملعب ميتلايف في نيوجيرزي، في وقت تأثرت فيه بشكل خطير بتلوث .

وقال المدير التنفيذي لفريق عمل في ، أندرو جولياني، خلال مؤتمر صحافي: «لقد دار نقاش حول هذا الأمر، ولدينا شخص من هيئة الأرصاد الجوية الوطنية موجود في مقر الدولي (فيفا) هناك، لذا فإننا نراقب الوضع عن كثب».