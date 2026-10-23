أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

دورتموند يكافئ جماهيره على ترك هواتفهم

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
دورتموند يكافئ جماهيره على ترك هواتفهم
A-
A+

رياضة

2026-10-23 | 19:06
دورتموند يكافئ جماهيره على ترك هواتفهم

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني مبادرة جديدة لمكافأة جماهيره التي تبتعد عن استخدام الهواتف المحمولة خلال المباريات

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني مبادرة جديدة لمكافأة جماهيره التي تبتعد عن استخدام الهواتف المحمولة خلال المباريات، عبر خاصّيّة "وضع المشجّع" في تطبيق النادي الرسمي، بهدف تشجيع الحاضرين على متابعة ما يجري داخل الملعب بدل الانشغال بشاشاتهم.
وسيبدأ تطبيق المبادرة السبت، خلال مباراة دورتموند وضيفه آينتراخت فرانكفورت على ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، ضمن الدوري الألماني، بالتعاون مع شركة "فودافون"، على أن تتوافر الخاصّيّة في مباريات الفريق بالدوري على ملعبه.
وتتيح الميزة للمشجّع تفعيل الوضع قبل انطلاق المباراة وإقفال هاتفه، ليحتسب التطبيق كلّ دقيقة تبقى فيها الشاشة مقفلة، ويمنحه مقابلها بطاقة للمشاركة في سحب على جوائز، تشمل قمصانًا موقّعة من لاعبي دورتموند وقسائم شراء من متجر النادي.
ويقتصر احتساب الوقت على شوطَي المباراة الأصليين، بمجموع لا يتجاوز 90 دقيقة، دون الاستراحة والوقت بدل الضائع، ويمكن للجمهور استخدام الهاتف بين الشوطين ثمّ استئناف المشاركة.
واشترط النادي وجود المشجّع داخل الملعب، والسماح للتطبيق بتحديد الموقع، فيما تبقى المشاركة اختياريّة، ويتطلّب دخول السحب امتلاك حساب في تطبيق النادي وبلوغ سنّ السادسة عشرة على الأقلّ.
وتهدف المبادرة، بحسب النادي، إلى تشجيع الجماهير على الاستمتاع بأجواء المباريات والتركيز على ما يجري داخل الملعب، بدل الانشغال بالهواتف المحمولة.

مقالات ذات صلة

فيديو - إبراهيموفيتش يكافئ نفسه بهدية فاخرة في عيد ميلاده
2026-10-05

فيديو - إبراهيموفيتش يكافئ نفسه بهدية فاخرة في عيد ميلاده

احذروا ترك مقتنياتكم في السيارات… ماذا كشفت التحقيقات؟
2026-10-10

احذروا ترك مقتنياتكم في السيارات… ماذا كشفت التحقيقات؟

مصادر سياسية للجديد: حضور لبنان بوفد متكامل ترك انطباعًا إيجابيًا في الداخل والخارج
2026-09-25

مصادر سياسية للجديد: حضور لبنان بوفد متكامل ترك انطباعًا إيجابيًا في الداخل والخارج

زلزال بقوة 9.9 درجات يضرب اليابان ؟ ملايين الهواتف تطلق الإنذار قبل انكشاف المفاجأة
2026-10-17
Play

زلزال بقوة 9.9 درجات يضرب اليابان ؟ ملايين الهواتف تطلق الإنذار قبل انكشاف المفاجأة

دورتموند يكافئ جماهيره على ترك هواتفهم

رياضة

كرة القدم

سيغنال إيدونا بارك

بوروسيا دورتموند

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حيدر يلتقي إنفانتينو وسلمان بن إبراهيم على هامش الكونغرس الآسيوي الاستثنائي
بطولة للشطرنج خاضعة للتصنيف الدولي في غرب عاليه

اقرأ ايضا في رياضة

ألفاريز يعتذر لجماهير أتلتيكو: أخطأت
19:04

ألفاريز يعتذر لجماهير أتلتيكو: أخطأت

قدّم المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز اعتذارًا علنيًّا لجماهير أتلتيكو مدريد، عن تصريحاته خلال كأس العالم

19:04

ألفاريز يعتذر لجماهير أتلتيكو: أخطأت

قدّم المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز اعتذارًا علنيًّا لجماهير أتلتيكو مدريد، عن تصريحاته خلال كأس العالم

فيديو - عراك جماعي بين ليستر ونورثامبتون في الرغبي
19:02

فيديو - عراك جماعي بين ليستر ونورثامبتون في الرغبي

تبادل لاعب ليستر فريدي ستيوارد ولاعب نورثامبتون أليكس ميتشل الكلمات، فتدخّل لاعبون وتصاعد التوتّر وسط التدافع

19:02

فيديو - عراك جماعي بين ليستر ونورثامبتون في الرغبي

تبادل لاعب ليستر فريدي ستيوارد ولاعب نورثامبتون أليكس ميتشل الكلمات، فتدخّل لاعبون وتصاعد التوتّر وسط التدافع

فيديو - جماهير بينيارول تُبكي لاعبها بسبب اللعب النظيف
19:00

فيديو - جماهير بينيارول تُبكي لاعبها بسبب اللعب النظيف

فوجئ خايمي بصافرات استهجان من المدرجات، فيما عاتبه عدد من زملائه على التفريط بالهجمة، بينهم خافيير كابريرا

19:00

فيديو - جماهير بينيارول تُبكي لاعبها بسبب اللعب النظيف

فوجئ خايمي بصافرات استهجان من المدرجات، فيما عاتبه عدد من زملائه على التفريط بالهجمة، بينهم خافيير كابريرا

اخترنا لكم
ألفاريز يعتذر لجماهير أتلتيكو: أخطأت
19:04
فيديو - عراك جماعي بين ليستر ونورثامبتون في الرغبي
19:02
فيديو - جماهير بينيارول تُبكي لاعبها بسبب اللعب النظيف
19:00
فيديو - إندونيسيا تباغت فيجي بهدف من منتصف الملعب
18:58

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026