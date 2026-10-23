دورتموند يكافئ جماهيره على ترك هواتفهم

بوروسيا الألماني مبادرة لمكافأة جماهيره التي تبتعد عن استخدام الهواتف المحمولة خلال المباريات، عبر خاصّيّة "وضع المشجّع" في تطبيق النادي الرسمي، بهدف تشجيع الحاضرين على متابعة ما يجري داخل الملعب بدل الانشغال بشاشاتهم.وسيبدأ تطبيق المبادرة السبت، خلال مباراة دورتموند وضيفه آينتراخت فرانكفورت على ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، ضمن ، بالتعاون مع شركة "فودافون"، على أن تتوافر الخاصّيّة في مباريات الفريق بالدوري على ملعبه.وتتيح الميزة للمشجّع تفعيل الوضع قبل انطلاق المباراة وإقفال هاتفه، ليحتسب التطبيق كلّ دقيقة تبقى فيها الشاشة مقفلة، ويمنحه مقابلها بطاقة للمشاركة في سحب على جوائز، تشمل قمصانًا موقّعة من لاعبي دورتموند وقسائم شراء من متجر النادي.ويقتصر احتساب الوقت على شوطَي المباراة الأصليين، بمجموع لا يتجاوز 90 دقيقة، دون الاستراحة والوقت بدل الضائع، ويمكن للجمهور استخدام الهاتف بين الشوطين ثمّ استئناف المشاركة.واشترط النادي وجود المشجّع داخل الملعب، والسماح للتطبيق بتحديد الموقع، فيما تبقى المشاركة اختياريّة، ويتطلّب دخول السحب امتلاك حساب في تطبيق النادي وبلوغ سنّ السادسة عشرة على الأقلّ.وتهدف المبادرة، بحسب النادي، إلى تشجيع الجماهير على الاستمتاع بأجواء المباريات والتركيز على ما يجري داخل الملعب، بدل الانشغال بالهواتف المحمولة.