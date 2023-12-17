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الوزير كلاس استقبل أنس حمزة الفائز في المخيم العربي للشباب الموهوبين

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الوزير كلاس استقبل أنس حمزة الفائز في المخيم العربي للشباب الموهوبين
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شباب و كشافة

2023-12-17 | 04:11
الوزير كلاس استقبل أنس حمزة الفائز في المخيم العربي للشباب الموهوبين

نجح ابن البقاع في الحلول اولاً في "المخيم العربي للشباب الموهوبين المبتكرين"

نجح الشاب اللبناني أنس زياد حمزة، ابن البقاع، في الحلول في المركز الاول في "المخيم العربي للشباب الموهوبين المبتكرين" الذي اقيم في سلطنة عمان، نهاية شهر تشرين الاول الفائت، تحت عنوان "الابتكار نحو مستقبل افضل واكثر استدامة".
وأقيم النشاط العربي تحت رعاية باسل بن أحمد الرواس، وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب في السلطنة، وشارك فيه 47 شاباً وشابة من 21 دولة عربية، وتمكن حمزة من نيل المركز الأول في الفئة التي شارك فيها بين منافسين من ١٥ دولة عربية.
وتكريماً للانجاز المميز، استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس في مكتبه الشاب أنس حمزة، واستمع منه الى حيثيات المشاركة والمنافسة، وهنأه على ما حققه، خصوصاً أنه جاء بجهدٍ فرديّ وإرادة ومثابرة ذاتية.

الوزير كلاس استقبل أنس حمزة الفائز في المخيم العربي للشباب الموهوبين

رياضة

شباب و كشافة

أنس زياد حمزة

المخيم العربي للشباب الموهوبين المبتكرين

وزير الشباب والرياضة

الدكتور جورج كلاس

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