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الحفل الختامي لفعاليات "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023"

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شباب و كشافة

2024-01-04 | 02:25
الحفل الختامي لفعاليات "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023"

9 شباط الحفل الختامي لفعاليات "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023"

حدد وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاّس التاسع من شهر شباط المقبل موعداً للحفل الختامي لفعاليات "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023"، على أن يُعلن في وقت لاحق عن مكان اقامة الحفل وبرنامجه ومدعويه.

وسوف يتزامن الحفل مع النشاط الختامي لفاليات "العاصمة" وهو "جائزة بيروت للتطوع" أو "جائزة بيروت لأفضل مشروع تطوعي"، التي عممت ادارة الشباب والرياضة في جامعة الدول العربية تفاصيلها وسُبل المشاركة فيها رسمياً أمس الاربعاء.

ودعت وزارة الشباب والرياضة الشباب اللبناني والعربي الراغب في المشاركة في هذه الجائزة الى الدخول على رابط خاص بها على الانترنت والتسجيل وملء الاستمارة وارفاقها بموافقة وزارة الشباب والرياضة في بلد المشارك، وارسالها خلال مهلة تمتد من 6 كانون الثاني الجاري الى 22 منه.

وستقوم لجنة تحكيم تُشكّلها الوزارة باختيار ثمانية مشاريع ودعوة مُعدّيها الى بيروت في الفترة من 6 الى 10 شباط للمشاركة في عرض نهائي ومناقشة لاختيار الثلاثة الفائزين، على أن يحل الجميع ضيوفاً على الحفل الختامي لعاصمة الشباب العربية في التاسع من شباط.

أما رابط المشاركة في النشاط الختامي لفاليات "العاصمة" أي "جائزة بيروت للتطوع" فهو https://0tr9wmq922p.typeform.com/to/opNKD38D


الحفل الختامي لفعاليات "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023"

رياضة

شباب و كشافة

وزير الشباب والرياضة

الدكتور جورج كلاّس

بيروت عاصمة الشباب العربي 2023

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