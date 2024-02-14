12 مبادرة عربية للمحطة النهائية من "جائزة بيروت للتطوع"

اختتمت لجنة التحكيم المُشكلة في وزارة الشباب والرياضة اللبنانية، المرحلة الاولى من عملها، واختارت 12 مبادرة من أصل 81 للمشاركة في المحطة النهائية من الحدث الختامي لـ"بيروت عاصمة الشباب العربي 2023"، وهو "جائزة بيروت للتطوع".

وصوّت المُحكّمون بشكل مستقل، وخلصوا الى انتقاء 12 مبادرة تطوعيّة لشابات وشباب من 8 دول عربية من أصل مشاركين من 12 دولة، سيتم دعوتهم الى بيروت في الفترة من 5 الى 8 آذار، لمناقشة مبادراتهم أمام اللجنة في جلسة مفتوحة.

أما الاعلان عن الفائزين الثلاثة، فسيتم خلال حفل ختام "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023"، المقرر عند الخامسة من عصر يوم السابع من آذار برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وحضور شخصيات عربية بارزة، في قاعة مركز التدريب والمؤتمرات في شركة طيران الشرق الأوسط.

وتألفت لجنة التحكيم من جوزف سعدالله رئيس مصلحة الشباب في الوزارة والسيدات ناديا بدران وسيلفانا اللقيس وفايزة قنبر والدكتور ميرنا صبرا والسيدان حسين عمر أمين سر اللجنة المنظمة وحسن شرارة مدير "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023".

وكانت وزارة الشباب والرياضة نظمت على مدى الأشهر الماضية، ضمن فعاليات "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023"، أربع أنشطة متتالية بإشراف مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وجامعة الدول العربية، مخصصة للشباب هي "الملتقى العربي للتمكين الإقتصادي والإجتماعي" و"برنامج إكتشف لبنان" و"المُلتقى العربي السادس للسياحة الشبابية" و"الملتقى الكشفي العربي"، حيث فاقت المشاركة الشبابية العربية التوقعات ووصلت أحياناً الى 16 دولة.