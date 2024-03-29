شعار "جائزة بيروت للتطوع" يوزان بين "عاصمة الشباب" والنموذج العالمي

عممت اللجنة المنظمة لـ"بيروت عاصمة الشباب العربي 2023"، شعار الحدث الأخير ضمن الفعاليات، وهو "جائزة بيروت للتطوع"، الذي يقام في الفترة من 14 الى 17 نيسان - أبريل المقبل.وجاء شعار "جائزة بيروت للتطوع"، من روحية شعار "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023" وألوانه، والشعار العالمي لفكرة التطوع.وكانت لجنة التحكيم المُشكلة في وزارة الشباب والرياضة اللبنانية، اختتمت المرحلة الاولى من عملها، واختارت 13 مبادرة من أصل 81 للمشاركة في المحطة النهائية من الحدث الختامي لـ"بيروت عاصمة الشباب العربي 2023"، وهو "جائزة بيروت للتطوع".وصوّت المُحكّمون بشكل مستقل، وخلصوا الى انتقاء 13 مبادرة تطوعيّة لشابات وشباب من 8 دول عربية من أصل مشاركين من 12 دولة، سيتم دعوتهم الى بيروت في الفترة من 14 الى 17 نيسان - أبريل، لمناقشة مبادراتهم أمام اللجنة في جلسة مفتوحة.أما الاعلان عن الفائزين الثلاثة، فسيتم خلال حفل ختام "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023"، المقرر عند الخامسة من عصر يوم السادس عشر من نيسان - أبريل برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وحضور شخصيات عربية بارزة، في قاعة مركز التدريب والمؤتمرات في شركة طيران الشرق الأوسط.وتألفت لجنة التحكيم من جوزف سعدالله رئيس مصلحة الشباب في الوزارة والسيدات ناديا بدران وسيلفانا اللقيس وفايزة قنبر والدكتور ميرنا صبرا والسيدان حسين عمر أمين سر اللجنة المنظمة وحسن شرارة مدير فعاليات "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023".وكانت وزارة الشباب والرياضة نظمت على مدى الأشهر الماضية، ضمن فعاليات "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023"، أربع أنشطة متتالية بإشراف مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وجامعة الدول العربية، مخصصة للشباب هي "الملتقى العربي للتمكين الإقتصادي والإجتماعي" و"برنامج إكتشف لبنان" و"المُلتقى العربي السادس للسياحة الشبابية" و"الملتقى الكشفي العربي"، حيث فاقت المشاركة الشبابية العربية التوقعات ووصلت أحياناً الى 16 دولة.