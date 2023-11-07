فيديو - أرجنتيني يكتسح كرة القدم الأميركية وأوروبا تطارده

أصبح هدفاً للعديد من الأندية الكبيرة حول العالم

أصبح تياغو ألمادا، الشاب البالغ من العمر 22 عاماً، هدفاً للعديد من الأندية الكبيرة حول العالم، بعد تألقه المستمر في الدوري الاميركي لكرة القدم (MLS) عموماً، ومع ناديه أتلانتا يونايتد على وجه الخصوص.

وعلى ذلك، تم اختيار ألمادا كأفضل لاعب شاب بعد أن سجل 11 هدفاً ومرر 19 كرة حاسمة خلال الدوري العادي، وقبيل الانتقال الى الأدوار الاقصائية.

ووفقاً لموقع (MLS.com)، فقد تم تقييم النجم الأرجنتيني الدولي بما لا يقل عن مبلغ 30 مليون دولار، لكن ناديه قد يطلب على الأرجح مبلغاً أكبر، مستفيداً من الإمكانات الواضحة التي يمتلكها اللاعب.