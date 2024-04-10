لماذا تغيّب ناصر الخليفي عن عشاء سان جيرمان وبرشلونة؟

تغيب رئيس نادي باريس سان جيرمان عن عشاء المديرين مع برشلونة

تغيب ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن عشاء المديرين مع نادي برشلونة لسبب، لا يتعلق بالصراعات بين الناديين، بل لسبب أكثر من مبرر.

فقد اعتذر رئيس نادي باريس سان جيرمان لنظيره رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا وإدارته ، بسبب مسألة وهو الاحتفال بـ"عيد الفطر"، مع نهاية صيام شهر رمضان.

ونيابة عن برشلونة، بالإضافة إلى الرئيس جوان لابورتا، حضر نواب الرئيس رافا يوست، إيلينا فورت، جولي جويو، بالإضافة إلى المديرين جوزيب كوبيلز وتشافي بويج وميكيل كامبس، وأقيم اللقاء في مطعم أونور، بالقرب من قوس النصر في العاصمة الفرنسية.



