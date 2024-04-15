مشاهدات من لقب باير ليفركوزن التاريخي

حسم باير ليفركوزن أول لقب له على الإطلاق في الدوري الألماني

تسابق المشجعون للاحتفال، قبل صافرة النهاية، حين حسم باير ليفركوزن أول لقب له على الإطلاق في الدوري الألماني، بعد فوزه (5-0) على فيردر بريمن.

فبشكل لا يصدق، أنهى رجال المدرب تشابي ألونسو هيمنة بايرن ميونيخ التي استمرت 12 عاماً على اللقب، دون خسارة أي مباراة في الدوري طوال الموسم.

وهذه هي أول بطولة كبرى في مسيرة لاعب خط وسط ليفربول السابق كمدرب، وما زال بإمكان فريقه تحقيق الثلاثية هذا الموسم.

ولم يُهزم ليفركوزن في أي مباراة في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم، ووضع قدماً في نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه على وست هام (2-0) في ذهاب ربع النهائي، وهو يواجه كايزرسلاوترن في نهائي الكأس، الذين يحتل المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية الألماني.