فيديو - أعمال البناء بوتيرة سريعة في ملعب ايفرتون الجديد

تمضي أعمال البناء بشكل سريع في الاستاد الجديد الخاص بايفرتون، لكن ذلك لا يعني أن نادي الدوري الانجليزي الممتاز سينتقل اليه في الموسم المقبل.

ويبدو أن إيفرتون سيبقى في ملعبه الحالي "غوديسون بارك" لموسم إضافيّ، قبل الانتقال إلى ملعبه الجديد في "براملي - مور دوك" في موسم 2025-2026، حسب ما أفاد النادي.

وعانى إيفرتون على صعيد النتائج في الموسمين الأخيرين، وهو يحتل المركز 15 هذا الموسم برصيد 37 نقطة، وقد تم حسم ثماني نقاط من رصيده بسبب انتهاكه قوانين اللعب النظيف.

وقال النادي في وقت سابق إن قرار تأجيل انتقاله إلى ملعبه الجديد في مدينة ليفربول "يرجع إلى الرغبة في تجنّب الانتقال في منتصف الموسم (المقبل)، وليس لمخاوف بشأن جدول البناء"، وقال كولين شونغ الرئيس التنفيذي المؤقت للنادي إن "قرارنا بعدم الانتقال في منتصف الموسم ليس بسبب تأخير البناء".

وأضاف "إنه قرار النادي مدفوعاً بمزيجٍ من البصيرة التجاريّة ومراجعة شاملة للخدمات اللوجستية المطلوبة، وتحليل التأثير المحتمل على عمليات كرة القدم لدينا. والأهم من ذلك، ردود فعل المشجّعين التي حصلنا عليها كجزء من استطلاعنا الأخير للانتقال إلى الملعب".